Apple Music désormais disponible sur les appareils Alexa

Apple Music débarque enfin sur les enceintes Echo avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon ! Une nouvelle qui devrait ravir les fans de la marque à la pomme croquée !

La musique est la fonction la plus utilisée sur les enceintes intelligentes. Spotify, Deezer ou Amazon Music était déjà présent sur les enceintes Echo depuis un moment. Néanmoins, Apple Music restait aux abonnés absents. Problème résolu, à présent Apple Music est disponible sur en Skills Echo.

Les utilisateurs peuvent activer la Skills Apple Music et lier leur compte pour lancer l’écoute soit via le Skills Store dans l’application Alexa, soit directement sur Amazon.fr.

Vous pouvez à présent demander à Alexa de jouer vos chansons, artistes et albums préférés, ou playlists. Ajoutons qu’il est possible de demander à Alexa de diffuser en streaming des radios spécialisées dédiées à des styles de musique comme le Rock, les hits des années 80… Demandez à Alexa de jouer Beats 1 pour accéder au live streaming international d’Apple Music, qui diffuse notamment des interviews approfondies d’artistes, le tout sans aucune publicité.

En plus d’Echo, les enceintes intégrant l’assistant vocal d’Amazon comme Sonos One et Sonos Beam peuvent également profiter d’Apple Music.

C’est quoi Apple Music ?

Apple Music est le service de streaming musical numéro deux derrière Spotify. En effet le géant américain compte 60 millions d’abonnés premium, contre 108 millions pour le service du suédois. Apple Music à un catalogue musical de 50 millions de musiques dans tous les styles. Les tarifs sont semblables à ceux de Spotify.