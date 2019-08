Gamescom 2019 : Dell et Alienware dévoilent leurs nouveautés

À l’occasion de la Gamescom 2019, Dell et Alienware dévoilent leurs nouvelles innovations, qui viendront prochainement investir le terrain du gaming.

Tandis que le salon du jeu vidéo bat son plein à Cologne, les constructeurs en profitent pour multiplier les annonces. Dell et Alienware étaient justement présents à cette Gamescom 2019 et ont donc présenté leurs nouvelles gammes gaming. Ainsi, pas moins de 11 produits ont fait leur apparition, pour le plus grand bonheur des joueurs. Selon Ray Wah, vice-président senior chez Dell Technologies, leur écosystème de gaming comporte « de nombreuses innovations, des modèles avant-gardistes et des performances de pointe, qui permettront aux joueurs de garder une longueur d’avance sur leurs adversaires ».

Premier ordinateur de bureau de la série G : Dell G5

L’annonce majeure qu’ont tenue les deux constructeurs concerne l’arrivée prochaine (le 21 août) d’un PC fixe, au tarif plus qu’abordable. Pour 629 dollars, Dell offre ainsi un produit solide, adapté pour les nouveaux joueurs ou ceux ayant un budget limité. Successeur de la marque Série G, Dell G5 est pensé pour offrir une expérience de jeu plus que confortable, dans un format compact et évolutif.

Les processeurs, jusqu’à la série i9 K, et les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX et RTX, ou AMD Radeon, compatibles avec la réalité virtuelle, fournissent des performances de haut niveau, et une réactivité en une fraction de seconde pour jouer sans interruption.

De plus, le constructeur facilite l’upgrade, en donnant un accès sans outil et des emplacements supplémentaires pour dispositif de stockage à l’intérieur. Le design compact présente un encombrement réduit tandis que le design original, avec éclairage LED bleu et fenêtre de panneau latéral transparente en option, donne à ce PC de bureau G5 un aspect dynamique.

Nouvel Alienware Aurora avec design industriel Legend

Déjà annoncé lors du CES de cette année et prévu pour le 20 août, le nouveau design industriel Alienware Legend a refait son apparition. Le nouvel Alienware Aurora est donc décliné pour la première fois sous ce design Legend, qui permet de combiner les innovations en matière de design et orientation de performances évolutives, tout en apportant un format encore plus compact que pour les ordinateurs portables minces et légers d’Alienware.

Le nouvel Alienware Aurora introduit aussi un nouveau design de châssis pour ce boîtier tour mi-hauteur classique. Le PC profitera ainsi de la puissance de la 9e génération de processeurs Intel Core, des cartes graphiques NVIDIA GeForce et de l’amélioration de l’écoulement de l’air, dans un format plus ergonomique que jamais. De plus, des options de mise à niveau sans outil garantissent la longévité du produit et des performances durables.

Alienware 55 OLED

Dans la foulée, Dell et Alienware ont fait le point sur leurs prochains moniteurs, dont le très prometteur Alienware 55 OLED, prévu pour le 30 septembre. Ce dernier, doté de la technologie OLED, d’une AMD Radeon FreeSync et adoptant le nouveau design industriel Legend, affiche une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un temps de réponse de 0,5 ms de gris-à-gris et une faible latence. Un net affinement des couleurs est aussi permis, grâce à une couverture de plus de 98,5 % du gamut DCI-P3, tandis que la 4k UHD permet une résolution impressionnante.

La personnalisation de l’expérience de jeu sera le maître mot de ce modèle, grâce à l’éclairage AlienFX, la télécommande, ou l’adaptateur VESA inclus. Pour finir, Waves MaxxAudio offrira un réglage précis des haut-parleurs intégrés pour une qualité audio claire et précise. Reste toutefois à voir le prix, qui devrait s’avérer très onéreux, vu la technologie embarquée.

Alienware 34

À côté de ce modèle OLED, trois autres écrans offriront des alternatives plus abordables. Le premier est le Alienware 34 , un moniteur incurvé de 34 pouces, d’une fréquence de 120Hz et d’un temps de réponse de 2ms gris-à-gris, proposant également la technologie IPS Nano Color et équipé d’une NVIDIA G-SYNC. Celui-ci sera disponible dès le 28 août, pour 1500 $.

Moniteur Alienware 27

Deux semaines après, Alienware 27 entrera en scène. Celui-ci est dédié à la vitesse avec la nouvelle technologie IPS rapide, une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse réel de 1,9 ms gris-à-gris grâce à AMD Radeon FreeSync, tandis que la résolution FHD native produit des images plus nettes pour les jeux s’exécutant en 1080p et qu’IPS fournit un grand-angle de vision et une couverture de 99 % du gamut sRVB.

Moniteur incurvé Dell 32

Pour finir, le Moniteur de gaming incurvé Dell 32 aura un écran incurvé 1800R, une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz et une résolution QHD. Le VESA HDR, l’AMD Radeon FreeSync 2 HDR, ainsi que le gamut DCI-P3 offriront quant à eux une qualité d’affichage honorable. Ce dernier modèle sera disponible le 25 septembre prochain.

En plus de tous ses nouveaux ordinateurs et écrans, Alienware mettra aussi en avant de nouveaux périphériques. Par exemple, de nouveaux claviers ou souris gaming sortiront au cours de l’année. Bref, vu la quantité et qualité des produits proposés, nul doute que l’avenir de la marque s’annonce plus que radieux.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel Alienware.