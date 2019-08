Alors ce trailer de la Gamescom 2019 dévoile une toute nouvelle armure offerte et de nouvelles créatures pour peupler Iceborne. Et Iceborne n’est autre que l’extension de Monster Hunter World (MHW), le best-seller de Capcom.

Iceborne, la (re)découverte de Monster Hunter World

Iceborne comprendra une multitude de nouveaux monstres et de sous-espèces. Et ces derniers sont toujours prêts à rendre la vie dure aux chasseurs les plus expérimentés. Ainsi le retour de la brutale Vouivre Brachydios et ses célèbres attaques explosives à base de boue sont attendus de pied ferme.

Mais aussi le Namielle, un tout nouveau Dragon Ancien, entouré de mystères et qui lance de puissantes attaques d’eau. Enfin de nouveaux détails sur le Velkhana et son souffle glacé de ce dragon Ancien. Or ce dernier peut entraîner la formation de piliers gelés sur le champ de bataille, autant de nouvelles stratégies de combat pour les chasseurs.

Velkhana

Une armure, tu as

Seliana_exterior

A noter qu’un set d’armure « Gardien » se verra fourni gratuitement à tous les chasseurs, possédant Iceborne ou pas. Ceci suite à une mise à jour du titre le 4 septembre prochain, soit, deux jours avant le lancement de l’extension. Et cet ensemble d’armures évolutif offre une défense accrue et des compétences pour aider les chasseurs à survivre dans le Nouveau Monde. Avec cette armure qui s’adresse surtout aux nouveaux chasseurs de MHW. Ceci pour les aider à progresser plus rapidement dans l’histoire principale et ainsi atteindre le niveau qui leur donnera accès à Iceborne.

Du coopératif ancien nouveau joueur

Tigrex

Pour la première fois dans la saga, un système de récompenses pour les chasseurs expérimentés qui aident ceux qui le sont moins à progresser plus rapidement. Ainsi, ils se voient attribuer des pendentifs et des trophées exclusifs dans le jeu pour avoir aidé des chasseurs de rangs inférieurs aux leurs.

Disponibilité

Hoarfrost Reach-Legiana Home

Pour rappel, MHW : Iceborne est prévu pour une sortie le 6 septembre sur PS4 et Xbox One, puis en janvier 2020 sur PC.

Retrouvez toutes les informations sur le titre sur le site officiel.