Les sorcières arrivent dans les Sims 4 !

Après les vampires, les extra-terrestres et les sirènes, une nouvelle créature mystique vient faire son apparition dans les Sims 4. Dîtes bienvenue à la magie, aux sorcières, sorciers et aux tours de passe-passe !

Les sims 4 : Monde Magique

Suite à la bande annonce sorti hier soir sur la chaîne YouTube des Sims, nous avons pu avoir un aperçu du futur pack que nous proposera EA à la rentrée : Les Sims 4 : Monde Magique.

Au programme ? Après fine analyse de la vidéo, on peut apercevoir qu’un monde magique et flottant se cache derrière un portail magique. Baguettes magiques, pouvoirs, combats de sorciers, hiboux : ce pack promet d’être vraiment haut en couleur ! Petit bonus, à la fin du trailer, on peut voir notre Sim principal s’envoler sur son balai, peut-être pourrons-nous profiter d’un nouveau sport ou mode de transport comme dans la fameuse licence Harry Potter ?

Les Sims : Monde magique

« Les Sims 4 : Monde magique » sortira sur PC et Mac le 10 septembre 2019 et sur PlayStation® 4 et Xbox One le 15 octobre 2019. Comme tous les packs, retrouvez-le au prix de 19,99€.

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel d’EA, ici, ou encore une autre extension des Sims ici.