Quel opérateur mobile choisir en 2019 ?

Vous souhaitez changer de forfait voir d’opérateur mobile et vous ne savez lequel choisir ? Il est vrai qu’entre Orange, SFR, Bouygues, Free il est très facile de s’y perdre si on ne s’y connait pas un minimum. C’est pour cela que nous vous avons sélectionné plusieurs opérateurs en fonction de différents critères.

La couverture réseau (Voix et SMS)

Tout d’abord, commençons par s’intéresser à la couverture réseau des différents opérateurs. Pour cela, nous nous sommes rendu sur le site monreseaumobile.fr pour observer quel opérateur proposait la meilleure couverture en France métropolitaine. Sur ce critère, presque tous les opérateurs se valent. En effet, Orange s’en sort avec un taux de couverture de la population à 91%, suivi de Free et SFR ayant un taux de 90%, et enfin Bouygues en dernière position avec un taux de 86%.

La couverture internet mobile

Nous utilisons de plus en plus internet sur nos smartphones. Il est donc indispensable en 2019 d’avoir de la 4G partout où nous sommes. Nous avons donc observé le taux de couverture internet mobile en 4G de chaque opérateur. Ce taux est exprimé en % de couverture de la population française. Sur ce critère, SFR, Orange et Bouygues obtiennent un taux de 99%. Seul l’opérateur Free a un score de 93%. Si l’on s’intéresse au taux de couverture de la surface de la France, encore une fois les opérateurs s’en sortent vainceurs avec 83% de la surface couverte en 4G. Free obtient un taux de seulement 71%.

Nous avons aussi regardé quel opérateur proposait le meilleur débit dans le métro et sur les routes. Sans surprise, Orange, SFR et Bouygues obtiennent un score très similaire (environ 90% pour les routes et 40% pour le métro) tandis que Free est le dernier en décrochant un taux de 51% pour les routes et 26% pour le métro. Enfin, le débit moyen en 4G proposé par Orange est de 40 mb/s en descendant, suivi de Bouygue avec 31 mb/s, puis SFR à 28 mb/s, et Free à 20 mb/s.

À partir de ces mesures, nous pouvons ainsi vous recommander certains opérateurs en fonction de votre budget et/ou de vos besoins (voir ci-dessous).

RED by SFR : le meilleur rapport qualité/prix

Le premier opérateur que nous vous conseillons est Red by SFR. Il est selon nous le meilleur rapport qualité/prix pour ceux recherchant un forfait avec beaucoup de data et n’ayant pas un budget très élevé à y consacrer.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, RED propose des forfaits modulables très accessibles (dès 10€/mois) et comportant beaucoup de data pour que vous puissiez surfer en 4G sur votre smartphone sans vous préoccuper de votre enveloppe internet. Ces forfaits incluent très souvent quelques Go d’internet pour l’Union Européenne. Ainsi, si vous êtes en déplacement, vous pourrez quand même utiliser internet sans devoir changer de forfait ou prendre une option payante. De plus, les débits en 4G de SFR sont plutôt très bons comme nous vous l’avons montré au début de l’article.

Vous pouvez retrouver les forfaits RED by SFR directement sur leur site en cliquant ici :

SFR propose également sous leur marque normale un forfait 60Go en 4G+ à seulement 10€ par mois !

Free : le low-cost

Malgré les débits et le taux de couverture plutôt mauvais de cet opérateur, nous vous le recommandons cependant pour le prix de ces forfaits. En effet, le premier forfait commence à 2€/mois (et 0€/mois si vous êtes abonné Freebox).

Free propose également d’autres forfaits incluant plus de data et les appels illimités. Ainsi, pour 8,99€/mois pendant un an puis 19,99€/mois vous aurez 50 Go d’internet, les appels+SMS+MMS illimités, et 4 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM.

Orange et Bouygues : le premium

Orange et Bouygues proposent des forfaits assez similaires dans la même tranche de prix et des débits en 4G très proches. C’est pour cela que nous les avons regroupé ensemble.

Pour bénéficier d’un forfait incluant 2h d’appels+SMS+MMS illimités et 40 Mo, il faudra débourser 7,99€/mois chez Bouygues et 11,99€/mois chez Orange (pour 100 Mo). Avec de tels prix, on comprend donc pourquoi Orange et Bouygues sont dits « premium » dans cet article. En effet, pour profiter d’un forfait incluant 50 Go de data le prix chez Orange sera de 19,99€/mois puis 34,99€/mois au bout d’un an, alors que RED by SFR en propose un incluant 10 Go de plus pour seulement 15€/mois à vie et sans engagement.

La poste en Promotion

La poste offre régulièrement des forfaits en réduction qui sont assez intéressants. Par exemple ce forfait 30Go à 9,99€ par mois. De plus, le réseau utilisé est celui de SFR ! Cliquez sur la bannière pour en savoir plus.

Conclusion

Vous l’aurez compris, chaque opérateur propose ses forfaits et les prix pratiqués peuvent doubler d’un opérateur mobile à un autre. Afin de choisir le meilleur opérateur mobile qui vous correspond, nous vous encourageons, en plus de lire cet article, de regarder le site monreseaumobile.fr pour voir quel opérateur propose la meilleure couverture et le meilleur débit en 4G à l’endroit où vous habitez.