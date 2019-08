Nous avons testé pendant plus d’un mois les écouteurs JABRA ELITE active 45e. Les conditions du test sont on ne peut plus classiques, VTT, course à pied, roller, fitness… Appairage avec un iPhone pour la musique et test de compatibilité commandes sur une Garmin Fenix 5Plus.

Unboxing

Il est temps d’ouvrir cette belle boîte jaune et grise. Le coffret est sobre et robuste. Les écouteurs y sont bien présentés. Nous conseillons d’ailleurs de conserver ce packaging comme moyen de rangement. En effet Jabra n’a pas jugé utile de fournir un étui de rangement adapté à la forme de ces écouteurs. Nous retrouvons un câble USB, a noter, qu’il n’y a pas d’adaptateur secteur pour la charge des écouteurs. On a également, un manuel de « démarrage rapide » très simple et pratique.

Emballage

JABRA ELITE active 45e

Le modèle présenté est la couleur « Marine ». Les écouteurs existent en « Noir » et « Mint »

Démarrage et application

A l’aide du manuel de démarrage on peut très vite appairer les JABRA ELITE active 45e avec un téléphone iOS ou Android. Afin de vivre l’expérience Jabra à 100%, il suffit de télécharger l’appli « Jabra Sound + ». Cette application vous servira à régler les paramètres de vos écouteurs afin de les adapter à votre utilisation du moment. Pas de crainte, cette appli ne sert que pour les setup et ensuite il n’y en a pas besoin pour lancer une musique sur les écouteurs.

Livret d’utilisation

Grace à cette application, vous pourrez donc sélectionner différents modes permettant de faire ressortir les voix ou encore les basses, etc.. Nous y avons touché à la première utilisation et ensuite, nous n’avons jamais ressenti le besoin de modifier ces réglages. Ce sera donc un plus, pour les perfectionnistes. En revanche, cette option risque de rester aux placards pour bon nombre d’entre nous.

L’utilisation des JABRA ELITE active 45e

La connexion se fait avec une simplicité exemplaire (Jabra avance une mémoire d’appairage avec 8 appareils.) La pose des écouteurs est très particulière pour les premières utilisations. Par conséquent, il y a un coup de patte à trouver. Une fois cette habitude prise, les technologies Earhook et Earwing permettent un maintien parfait de l’écouteur dans l’oreille. C’est ici que réside le principal avantage de ce produit.

Application Sound+

Le maintien n’a jamais fait défaut pendant les essais. VTT, course à pied, Roller ou encore fitness n’ont pas eu raison de ce tour d’oreille admirablement bien posé.

L’utilisation des JABRA ELITE active 45e et très agréable. Le switch entre réponse téléphonique et musique en cours de fonctionnement se fait automatiquement. Il est assez fastidieux d’apprendre à utiliser les différentes commandes des écouteurs (4 boutons qui commandent 9 actions différentes).

Commandes

Quand l’écouteur est sur votre oreille et que vous êtes en plein effort sportif, il n’est pas évident de retrouver la commande recherchée. Vous prendrez vite l’habitude de contrôler la musique avec votre montre connectée.

A défaut, Siri sera également un bon allier pour faciliter l’utilisation des écouteurs. Ceux-ci sont compatibles Alexa, Siri, Google Assistant.

Jabra propose un atténuateur de bruit dans les micros afin notamment de diminuer l’effet du vent dans les micros lors d’appels en extérieur. C’est une vraie réussite lors des activités en déplacement même si le système montre ses limites lors de sorties en vélos. On peut lui excuser.

Autonomie des JABRA ELITE active 45e

L’autonomie démontrée de la batterie est de 8h50 (utilisée en 8 sessions), ce qui est largement suffisant pour ce genre de produit. De plus Jabra nous propose une charge éclair qui permet de récupérer 1 heure d’autonomie en 15 minutes de charge.

L’audio

Pas de soucis de ce côté. En faible ou en volume élevé, l’audio est bien géré. Les aigus ou les basses restent de bonne facture et ne vous casseront pas les oreilles.

Conclusion

En résumé les écouteurs Bluetooth Jabra Elite active 45e sont les compagnons idéals de vos activités sportives et/ou coup de fil en main libre. C’est donc un maintien idéal, une liberté totale de mouvement et une batterie de presque 10 heures sans aucun compromis sur la qualité du son. A noter qu’ils résistent à l’eau, ils sont certifiés IP67.

Jabra Elite active 45e 9.3 Design 9.5/10

















Confort d'utilisation 9.5/10

















Autonomie 9.5/10

















Rapport qualité/prix 9.5/10

















Audio 9.0/10

















Maintien 9.0/10

















Points positifs Confort d'utilisation

Autonomie

Prix

Recharge rapide

IP 67 Points négatifs Pas de housse de transport

