Annonce du Xiaomi Mi 9T Pro : un Mi 9T avec un Snapdragon 855

Il y a quelques mois, Xiaomi annonçait en France son Xiaomi Mi 9T, un smartphone avec un Snapdragon 730, un écran AMOLED de 6.39 pouces, mais aussi une batterie de 4000mAh. Aujourd’hui, l’entreprise annonce une version plus musclée de ce dernier, le Xiaomi Mi 9T Pro

Comme son petit frère, le Xiaomi Mi 9T Pro est en réalité la version européenne du Xiaomi Redmi K20 Pro sorti en Chine en mai dernier. Ainsi, ses caractéristiques techniques sont très similaires à celui-ci. D’ailleurs, les voici :

Le Xiaomi Mi 9T Pro a l’avantage d’avoir de meilleures performances avec son Snapdragon 855 (contre Snapdragon 710 du Mi 9T) qui équipe plutôt le secteur haut de gamme. Si vous êtes en quête de performances, c’est un choix idéal. En revanche, si vous n’êtes pas un utilisateur gourmand, nous vous conseillons plutôt le Xiaomi Mi 9T que nous avons testé récemment.

Le Mi 9T Pro était très attendu par nos fans. Associer le meilleur de la technologie et le proposer au meilleur prix possible est dans l’ADN de Xiaomi. Avec ce nouveau modèle, nous répondons notamment aux attentes des fans de jeux sur mobile à la recherche de réactivité et puissance.

Yan Liu, Xiaomi France