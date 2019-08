Need For Speed Heat – Ca va chauffer

La Gamescom 2019 se déroule actuellement, mais EA n’avais pas attendu pour faire un grosse annonce. La firme américaine nous dévoile plus de détails sur son futur hit : Need for Speed Heat ( NFS Heat).



Need For Speed : 100 % adrénaline

Electronic Arts va faire plaisir aux fans, la personnalisation des véhicules sera un élément très important dans le jeu. Bien entendu les courses se dérouleront dans un univers urbain. Need For Speed Heat se déroule à Palm City, une ville en open world où les pilotes clandestins en quête de gloire se sont réunis pour se faire un nom.

NFS Heat

NFS Heat : Course, gloire et argent

NFS Heat se déroule en deux phases distinctes : le jour, les pilotes participent à une compétition officielle appelée Speedhunters Showdown. Les courses remportées permettent de gagner de l’argent pour personnaliser vos bolides.

La nuit, tout bascule et tous les risques sont permis pour augmenter sa « rep » lors de courses clandestines et éviter la police. A noter que les policiers de ce NFS sont corrompus et ils n’hésiteront pas à vous détrousser lorsqu’ils vous arrêtent.

Voici le trailer du jeu pour patienter jusqu’au 8 novembre ou 5 novembre avec EA Acces et Origin. Il sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.