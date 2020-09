Wild Bunch devient le distributeur français du Studio Ghibli

Ce vendredi 11 septembre, la société de distribution Wild Bunch a publié une annonce sur Twitter.

Depuis le 2 septembre dernier, elle est maintenant en charge de distribuer les films du Studio Ghibli en France. Plus précisément, elle sera « son distributeur salles, vidéo et TV en France« . Avant, et depuis 1996, c’était la Walt Disney Company qui s’occupait de sortir les films à l’étranger.

Une association avec « un partenaire de longue date » dont ils disent être « fier » :

Wild Bunch est fier de retrouver son partenaire de longue date et de devenir le distributeur France du catalogue du @StudioGhibli.



À compter du 2 septembre, nous devenons son distributeur salles, video et TV en France.

Aya et la Sorcière sortira en France en 2021

Nous avions annoncé en juin dernier le nouveau film de Gorô Miyazaki, fils de Hayao. Intitulé Aya et la Sorcière, il s’agira d’une adaptation d’un livre pour enfants écrit par la britannique Diana Wynne Jones. Cette même Diana Wynne Jones est également derrière Le Château de Hurle, un livre qu’a librement adapté Hayao Miyazaki en film en 2004 sous le titre Le Château Ambulant.

Détenteur du seau Sélection officielle du Festival de Cannes 2020, il raconte l’histoire de Earwig, une petite orpheline très intelligente. Un jour, une sorcière très étrange prénommée Bella Yaga l’adopte. Earwig va devoir utiliser son intelligence pour survivre dans le manoir de cette sorcière…

Ce même 2 septembre, Wild Bunch a profité de l’annonce de son partenariat avec le studio Ghibli sur Twitter pour également nous faire part de la sortie de Aya et la Sorcière en 2021 en France. A la différence que le film sortira chez nous en salles, alors qu’au Japon, le film sera diffusé à la télévision.

Nous sommes également le distributeur de son prochain film d'animation, AYA ET LA SORCIÈRE, réalisé par Goro Miyazaki et en Sélection Officielle au @Festival_Cannes 2020, prévu en salles en France pour 2021.

Le studio travaille actuellement sur le prochain film de Hayao Miyazaki, Kimi-tachi wa dô ikiru ka (Comment vivez-vous ?). Ce nouveau film est adapté du livre éponyme de Genzaburô Yoshino. Il est en préparation depuis 2016, au rythme d’une minute de film par mois (le film étant dessiné à la main). Toshio Suzuki, producteur attitré du Studio Ghibli, a annoncé pour Entertainement Weekly espérer sortir Comment vivez-vous ? dans trois ans.