Studio Ghibli : Goro Miyazaki va réaliser un troisième film

Le Studio Ghibli revient après 6 ans d’absence ! 6 ans après avoir réalisé Souvenirs de Marnie et 4 ans après avoir co-produit le film franco-belge La Tortue Rouge, il nous revient avec une nouvelle réalisation prévue pour la fin de l’année. Petite particularité : il s’agira du tout premier film du studio réalisé en images de synthèse.

Un film réalisé par Gorô Miyazaki

C’est le producteur du studio, Toshio Suzuki, qui nous annonce la nouvelle. Ce film sera la troisième réalisation de Gorô Miyazaki, le fils du grand Hayao actuellement en train de travailler sur son prochain film Kimi-tachi wa dô ikiru ka (ou Comment allez-vous ?). Ce film marquant le retour de Hayao après sa retraite sortira normalement d’ici trois ans.

En 2006, Gorô signe sa première réalisation, Les contes de Terremer, adapté des livres de Ursula K. Le Guin. Un film qui a la mauvaise réputation d’être le premier échec critique du Studio Ghibli… C’est en 2011 que sort son deuxième film. Intitulé La Colline aux coquelicots, il fut bien mieux reçu par la critique. Gorô Miyazaki a également réalisé en 2014 la série Ronya, fille de brigand, produit par Ghibli.

Une adaptation d’un livre pour enfants sélectionnée à Cannes

Cette troisième réalisation s’intitulera Aya to Majô, ou Aya et la sorcière. Il s’agira d’une adaptation d’un roman pour enfants : Earwig and the Witch (non traduit en France). Écrit par la britannique Dianna Wynne Jones, le travail de cette dernière a beaucoup inspiré un des films du Studio Ghibli. Il s’agit du Château Ambulant, réalisé par Hayao Miyazaki et inspiré du Château de Hurle.

Earwig and the Witch nous raconte l’histoire de Earwig, une petite orpheline très intelligente. Un jour, elle se fait adopter par une sorcière très étrange du nom de Bella Yaga. Avec l’aide de Thomas, un chat qui parle, elle va devoir faire appel à son intelligence pour survivre dans le manoir de cette sorcière.

Comme annoncé, Aya to Majô sera le premier long-métrage du studio réalisé en CGI. Mais il a une autre particularité : il s’agira d’un téléfilm. En effet, le film est prévu pour être diffusé sur la chaîne NHK cet hiver. Il s’agit donc du deuxième téléfilm réalisé par le Studio Ghibli après Je peux entendre l’océan, sorti au Japon en 1993.

Enfin, à noter que Aya to Majô fait partie des quatre films d’animations à avoir intégré la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Cette sélection a été annoncé le mercredi 3 juin.

Nous ne pouvons désormais qu’espérer pour ce film une annonce concernant une éventuelle sortie en Occident.