Ankama : Wakfu saison 4 en kickstarter et événements en jeu !

Une campagne de financement participatif Kickstarter a été lancée ce lundi 08 juin. Cette campagne vise à produire une saison 4 de la série Wakfu. Ce financement permet également de débloquer des événements dans le jeu !

Saison 4 Wakfu

Suite à la forte demande de la part de la communauté, Ankama a décidé de lancer cette campagne de financement participatif afin de pouvoir produire la saison 4 de leur série Wakfu ! Auparavant sur une chaîne du groupe France télévisions, Ankama s’était tourné vers Netflix afin de produire la saison 3. Malheureusement pour la saison 4 de Wakfu, les deux entreprises ne suivaient pas la même voie. Ankama ne pouvant produire une nouvelle saison, le projet a été mis en stand by pendant quelques années, jusqu’à maintenant !

La société de Roubaix avait déjà pensée à créer un financement participatif mais avait hésité à le lancer. Fort heureusement c’est chose faite aujourd’hui et on peut dire que les fans sont au rendez-vous, à l’heure où j’écris ces quelques lignes la campagne a déjà débloqué plus d’un millions d’euros ! L’objectif est quasiment atteint !

Événements en jeu

Le petit bonus grandement apprécié par les joueurs est que Ankama a prévu des événements en jeu pour récompenser la communauté de l’implication qu’elle a eu lors de financement ! De ce fait l’expérience de combat profite d’un bonus de 50% sur les serveurs de jeu DOFUS et DOFUS RETRO le week end du vendredi 12 juin 16h00 au lundi 15 juin (09h00). Les contributeurs de la campagne participative recevront d’autres récompenses tel que des cadeaux en jeu, objets d’art ou de collection, figurines…

Il est donc temps de revêtir sa plus belle panoplie et de partir au combat ! Amassez un maximum d’expérience et profitez !