Disney+ : une facture qui va augmenter pour les 86 millions d’abonnés

Les petits et les grands y ont vraisemblablement trouvé leur compte. Disney+ affiche en effet aujourd’hui plus de 86 millions d’abonnées. Cependant, l’arrivée de contenus plus adultes va faire grimper la facture d’ici quelques mois.

Disney+ : un succès cinglant ?

Plus d’un an après son lancement aux États-Unis, Disney+ affiche déjà un nombre d’abonnés conséquent. À l’occasion de son Investor Day, Walt Disney Company a pris le temps de faire le point sur ses résultats. On apprend ainsi que le service de streaming compte aujourd’hui plus de 86,8 millions d’abonnés. Un chiffre qui devrait bien évidemment augmenter avec Noël, et notamment l’arrivée du film Pixar Soul uniquement sur Disney+ à partir du 25 décembre.

À titre de comparaison, Netflix disposait de 195,15 millions d’abonnés au troisième trimestre 2020. De son côté, HBO Max, très récemment lancé aux États-Unis en septembre dernier, affiche 12,6 millions d’abonnés.

Face à ses résultats encourageants, Disney a dévoilé ses expectations pour les années à venir. L’entreprise déclare ainsi qu’en 2024, le nombre d’abonnés à son service de vidéo à la demande devrait atteindre entre 300 et 350 millions d’abonnés.

Une stratégie tarifaire à la hausse pour offrir plus de contenu

Outre un nombre d’abonnements prometteur, l’entreprise est consciente de son manque de contenu, principalement pour les adultes. C’est pourquoi Disney prévoit d’ajouter une section du nom de Star. Pour faire simple, celle-ci va venir enrichir le catalogue de Disney+ avec des programmes issus de la 20th Century Fox, des chaines telles que ABC ou FX ainsi que du contenu plus adulte de chez Hulu.

Bob Chapek, le PDG de Disney+ déclare ainsi que Star va « permettre à Disney+ de prendre de plus en plus d’ampleur dans les années à venir. Nous souhaitons diffuser le plus de contenus possibles, que nous en soyons les créateurs originaux ou que nous ayons acquis par accord de licence ou suite à des rachats ».

L’arrivée de cet amas de contenu va malheureusement avoir un coût. Pour les Français, cela se matérialise par une hausse de 2 € sur l’abonnement Disney+ à partir du 23 février 2020. Le prix passera ainsi de 6,99 € par mois à 8,99 € par mois. Cependant, si vous étiez déjà abonné au service de vidéo à la demande de Disney, l’ancien prix sera encore conservé pendant 6 mois. Une bonne nouvelle pour les abonnés de longue date.

