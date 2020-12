YouTube propose gratuitement les 20 films James Bond

Publicité

Malgré une concurrence prépondérante des plateformes de streaming et du partage illégal, le cinéma tente d’y résister. En effet, pour faire face à la concurrence, le cinéma propose des offres alléchantes. Et cette semaine, les studios MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) ont pris la décision de mettre en free acess sur YouTube 20 films de la saga James Bond. Cependant, certains manquent à l’appel, car la saga James Bond en compte 26.

L’acteur Sean Connery

Et cela s’explique par la mort de l’acteur Sean Connery, décédé le 31 octobre 2020. Pour ce faire la chaîne YouTube du producteur et distributeur MGM a alors créé une liste de lecture. Dans cette liste de lecture se retrouvent les films du fameux Sean Connery et bien d’autres encore comme Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et George Lazenby.

Bien sûr, les films ne sont qu’accessibles pour les internautes nord-américains vivant aux États-Unis. En plus de cela, il est impossible de savoir combien de temps ses films resteront sur YouTube gratuitement. Malheureusement nous avons le regret de vous dire que la France ne peut donc pas y accéder.

La continuité de James Bond

Un nouveau film James Bond avait été prévu, sauf que la crise sanitaire a décidé d’y mettre son grain de sel. De ce fait le film a été repoussé d’un an, pour avril 2021. Or vu que la situation ne s’améliore guère, le film devrait prendre encore plus de retard.

Cependant les studios MGM garderont une partie des films James Bond dans le but de ne pas entraver les cinémas. Pourtant des rumeurs avaient fait surface comme quoi un potentiel rachat des droits de diffusion pourrait être fait de la part de Netflix ou Apple TV+. Reste à voir si c’est vrai…

Pour démanteler ces rumeurs, La MGM a donc rétorqué « Nous ne commentons pas les rumeurs. Le film n’est pas à vendre. La sortie du film a été reportée à avril 2021 afin de préserver l’expérience cinématographique des spectateurs ».