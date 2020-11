Le médicament et vaccin du COVID-19 seront fabriqués en Corée !

Publicité

Le président Moon Jae-in a assisté à la réunion sur place à SK Bioscience situé à Pangyo Technovalley à Gyeonggi-do pour le développement du vaccin COVID-19.

L’Organisation mondiale de la santé a averti que nous pourrions faire face à une pénurie de lits en raison de la redistribution du COVID-19 en Europe. Alors que le nombre de cas confirmés de COVID-19 augmente chaque jour en Europe et aux États-Unis. Le nombre de cas confirmés dans le monde a dépassé les 40 millions et des milliers de personnes meurent du jour au lendemain. C’est la préoccupation de la deuxième pandémie mondiale par les experts qui est devenue réalité. Face à cette situation, les attentes concernant le développement de traitements et de vaccins sont vouées à augmenter.

Un nouveau médicament et candidat vaccin COVID-19

Comme des doutes ont été soulevés sur l’efficacité des nouveaux médicaments candidats qui avaient mené la compétition des médicaments de traitement. Il est donc possible que les entreprises coréennes soient les premières à achever le développement du médicament de traitement. Selon le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique, un total de 26 traitements et vaccins ont été cliniquement approuvés pour le COVID-19. Parmi ceux-ci, six cas ont pris fin et 20 cas composés de 18 traitements et de deux vaccins sont restants.

Afin de soutenir pleinement le développement de traitements et de vaccins, le gouvernement a mis en place un comité de soutien pangouvernemental pour le traitement et le développement de vaccins COVID-19. Composé de ministères concernés et d’experts privés, il est activement engagé dans le soutien à la recherche, l’amélioration de la réglementation et la résolution des difficultés des entreprises. En particulier, le gouvernement prévoit de fournir un soutien total jusqu’à ce que le développement des vaccins et des traitements soit terminé. En fixant le budget de l’année prochaine à 260,4 milliards de wons, soit une augmentation de 19% par rapport à cette année, selon le principe du «soutien jusqu’à la fin».

(Le 15 octobre, le président Moon Jae-in a visité SK Bioscience, la société développant le vaccin COVID-19 et les médicaments de traitement pour vérifier les progrès du développement. Du centre: le président Moon, le ministre MSIT Choi Gi-young, le ministre MW Park Neung-hu, et le président du groupe SK Choi Tae-won)

Le président Moon a visité le site de développement de vaccins et traitements COVID-19

La réunion tenue à SK Bioscience à Pangyo le 15 octobre pour vérifier la situation du vaccin COVID-19 et du traitement. Et a encouragé les responsables de l’entreprise, le personnel médical et les chercheurs de SK Bioscience, Celltrion, GC.

Ce jour-là, a déclaré le président du groupe Celltrion, Seo Jeong-jin. «Pour le COVID-19, un traitement précoce est important car la maladie peut endommager les organes si elle n’est pas traitée tôt. Nous ferons de notre mieux pour commercialiser les médicaments de traitement pour le public ». En outre, a déclaré le PDG de SK, Choi Tae-won. «Le développement de vaccins nécessite des investissements à long terme et comporte une forte incertitude, mais nous y parviendrons certainement pour atteindre la valeur sociale de l’entreprise. Nous promettons de rassembler toute la puissance de l’entreprise pour achever le développement du vaccin. »

Même si un autre pays se développe en premier et que nous l’importons, même si la pandémie de COVID-19 est terminée, le développement de traitements et de vaccins doit réussir jusqu’à la fin. Si les entreprises et le gouvernement coopèrent jusqu’au bout, ce sera l’impulsion pour élever le niveau de l’industrie de la biosanté en Corée. Voyons la fin. Président Moon

Un accompagnement complet dans la recherche

Auparavant, le président Moon Jae-in a visité l’Institut Pasteur de Corée à Pangyo le 9 avril et a promis un soutien à l’échelle du gouvernement pour le développement de vaccins et de traitements. À Pangyo, il existe de nombreuses entreprises pharmaceutiques et bio. Comme SK Bioscience, Celltrion, Genexine, Institut Pasteur de Corée, Samjin Pharm Central Research Institute et Huons. Parmi eux, SK Bioscience, Celltrion et Genexine sont des entreprises nationales de premier plan qui jouent un rôle de premier plan dans le développement de traitements et de vaccins COVID-19.

Le 8 octobre, Celltrion a reçu l’approbation de l’IND de la phase 3.3 du CT-P59, qui est l’étude clinique de prévention sur le médicament de traitement des anticorps COVID-19 du MFDS et a commencé l’essai clinique de prévention. De plus, le 7 octobre, SK Bioscience a demandé l’approbation par le MFDS de l’essai clinique de phase 1 de son vaccin COVID-19. Avec cela, Genexine, une société pharmaceutique bio en Corée, est également considérée comme un chef de file dans le développement de vaccins. Genexine mène actuellement la phase 1 après avoir été approuvée pour les essais cliniques (phases 1 et 2a) de GX-19, un candidat vaccin contre le COVID-19 en juin.

Selon le «sondage 2020 des entreprises résidentes de Pangyo Technovalley» mené par Gyeonggido Business & Science Accelerator and Technology. Le nombre d’entreprises résidentes en 2019 était de 1259, et environ 93% des entreprises résidentes appartenaient à des industries de haute technologie. Parmi elles, 164 entreprises qui représentent 13% sont des entreprises liées à la biotechnologie, ayant des bases de R&D au lieu de bases de production. Prouver que Pangyo est la Mecque pour diriger la future industrie bio.

Source Startupworld.tech

