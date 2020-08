SK Bioscience & Bill Gates proposeront bientôt un vaccin contre le COVID-19

SK Bioscience, une filiale de SK Chemicals, envisage une introduction en bourse l’année prochaine, et deux facteurs ont été évoqués pour que SK Bioscience soit la société qui en bénéficie le plus dans l’ère post-COVID. Après la fondation faite par Bill Gates, le fondateur de Microsoft a financé 3,6 millions de dollars à SK Bioscience. Elle a fait l’éloge du fait que la Corée est en tête du domaine du développement de vaccins dans le secteur privé en mentionnant le développement du vaccin COVID-19 à titre d’exemple le 26 juillet.

3 vaccins actuellement en développement

SK Bioscience développe actuellement trois vaccins liés au COVID-19 : un en interne, un pour la Fondation Bill & Melinda Gates et un projet national. Depuis mars dernier, SK Bioscience mène des recherches fondamentales telles que la production de vaccins candidats et la réalisation d’expériences sur les animaux pour développer un vaccin pour les antigènes synthétiques COVID-19. Son objectif est de commencer l’essai clinique dès le mois de septembre et d’être approuvé au cours du second semestre de l’année prochaine.

En mai, SK Bioscience a reçu de la Fondation Bill & Melinda Gates 3,6 millions de dollars en fonds de R&D pour le développement de l’antigène du vaccin COVID-19. Bill Gates, président de la Fondation Bill & Melinda Gates, a déclaré dans une lettre adressée au président Moon Jae-in le 20 juillet, « Si SK Bioscience réussit à développer un vaccin, elle sera en mesure de produire 200 millions de vaccins par an à partir de juin prochain ». C’est l’expression de son attente que SK Bioscience soit en mesure de développer son propre vaccin l’année prochaine, en dehors du projet de fabrication du vaccin d’AstraZeneca.

SK Bioscience est forte progression

Face au besoin urgent de développer un vaccin en raison de la pandémie de COVID-19, la start-up a récemment signé une lettre d’intention tripartite avec le ministère de la santé et du bien-être et AstraZeneca pour la fourniture mondiale d’AZD1222, une substance candidate pour le vaccin COVID-19. L’AZD1222 a été développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, et selon l’annonce de l’OMS, il s’agit actuellement de l’essai clinique le plus rapide au monde qui est entré en phase 3.

L’attention portée à SK Bioscience à l’époque du COVID est largement due à Choi Chang-won, vice-président de SK Bioscience. En 2006, Choi est devenu le PDG de SK Chemicals, et depuis, il a développé le secteur des vaccins en force. Il a construit des infrastructures à partir de 2008 et a réalisé un investissement à grande échelle de 500 milliards de wons pour développer le secteur des biotechnologies. En 2012, l’usine de vaccins L House a été construite à Andong, dans la province de Gyeongbuk. SK Bioscience possède actuellement le premier vaccin antigrippal au monde produit sur culture de cellules tétra, Skycellflu Tetra, SKY Zoster pour le zona et SKY Varicella pour la varicelle.

SK Bioscience est l’une des nombreuses startups suivies par le centre de recherche de Pangyo en Corée du Sud. Nous avons mis en place un partenariat avec le gouvernement de la région de Pangyo et ainsi aurons l’occasion de vous présenter régulièrement des Startups Coréennes innovantes.