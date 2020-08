Mort sur le Nil : découvrez la bande-annonce du film

En 2017 sortait Le Crime de L’Orient-Express, une adaptation du célèbre roman de Agatha Christie signée Kenneth Branagh. Au casting, nous retrouvions l’acteur/réalisateur dans la peau de l’inspecteur Hercule Poirot, mais aussi entre autres Johnny Depp, Pénélope Cruz, Willem Dafoe ou encore Judi Dench. Le film fut un succès total au box-office en rapportant 352 millions de dollars pour un budget de 55 millions.

Trois ans après, Kenneth Branagh nous revient avec une nouvelle adaptation d’un roman d’Agatha Christie : il s’attaque désormais à Mort sur le Nil. Au scénario, comme pour Le Crime de l’Orient-Express, nous retrouverons à nouveau Michael Green.

Hercule Poirot est désormais en Égypte où il doit enquêter sur un meurtre. Celui de l’héritière Linnet Ridgeway qui s’était mariée avec Simon Doyle sur un bateau de croisière voguant sur le Nil. Le suspect le plus probable est Jacqueline de Bellefort, celle qui était promise à Simon. Mais elle est la seule à avoir un alibi inattaquable. Hercule Poirot n’est pas dupe néanmoins et va enquêter sur ce bateau…

La bande-annonce nous annonce un film des plus intrigants. Et une fois de plus, le casting se révèle grandiose ! En plus de retrouver Kenneth Branagh dans le rôle du célèbre inspecteur, nous retrouverons notamment :

Gal Gadot ( Wonder Woman 1984 ) dans le rôle de Linnet Ridgeway

( ) dans le rôle de Linnet Ridgeway Armie Hammer ( Call Me by Your Name ) dans le rôle de Simon Doyle

( ) dans le rôle de Simon Doyle Emma Mackey ( Sex Education ) dans le rôle de Jacqueline de Bellefort

( ) dans le rôle de Jacqueline de Bellefort Tom Bateman (Da Vinci’s Demons) dans le rôle de M. Bouc

Mais aussi :

Rose Leslie ( Game of Thrones , Downtown Abbey )

( , ) Letitia Wright ( Black Panther )

( ) Ali Fazal (Fast and Furious 7)

Découvrez la bande-annonce de Mort sur le Nil dès maintenant :