Mr. Mind – Un Chatbot pour venir en aide aux personnes âgées

La Pangyo Techno Valley, qui dispose d’un écosystème innovant capable de créer des entreprises, de croître et de s’étendre à l’échelle mondiale, regorge d’entreprises Tech et de contenus innovants aux capacités mondiales.

Mr. Mind, la société qui fournit un service de chatbot personnalisé utilisant le Chatbot Builder basé sur la technologie AI et la Capsule AI, contribue à résoudre les problèmes futurs de notre société en rapprochant les personnes âgées, en étendant leur couverture à la santé mentale en plus de la consultation médicale et de la prévention de la dépression.

Mr. Mind, une start-up pour les personnes âgées

Mr. Mind a démarré son activité en 2016 avec la construction de chatbot. Une IA qui a la capacité de communiquer par texte ou par la voix. L’entreprise est pionnière sur le marché des seniors en se spécialisant dans la fabrication de robots de mort solitaire et de démence et dans la technologie des chatbot. Parallèlement, Mr. Mind se prépare à fournir un « service de poupées de conversation » qui insère ses propres capsules d’IA dans les poupées ou les sculptures, permettant au chatbot d’échanger des informations par la voix et la vision. Le PDG de Mr. Mind, Kim Dong-won, a déclaré : « Lors de la Journée des Parents l’année prochaine, notre « Conversation Doll » sera le meilleur cadeau que les enfants pourront offrir à leurs parents ».

Le service de chatbot de Mr. Mind est principalement utilisé par les gouvernements locaux pour le « business des soins ». Les services d’IA actuellement utilisés dans le secteur des soins peuvent être divisés en deux grandes catégories : le service de chatbot qui utilise des « haut-parleurs » et des « poupées ». Comme les gens perçoivent les haut-parleurs de l’IA comme un « dispositif médiatique » plutôt que comme un objet avec lequel ils peuvent interagir, les conversations avec ces derniers se font principalement par le biais de commandes telles que « Allumez la radio » et « Allumez la télévision ». En particulier parce qu’elle se base sur Internet. La valeur utilitaire est réduite dans un environnement où Internet n’est pas installé », explique Kim.

Il a également déclaré : « De ce fait, les personnes âgées auront plus de conversation quand elle se fera sous la forme d’un ours en peluche plutôt que d’un haut-parleur d’IA ». C’est pourquoi Mr. Mind a fourni le service de chatbot en insérant des capsules d’IA dans des poupées.

L’autre facette de Mr. Mind

Un autre avantage de ce service est que vous pouvez collecter, enregistrer et analyser les conversations entre les personnes âgées et les chatbots pour suivre les émotions des utilisateurs et même vérifier leur santé physique. Mr. Mind a formé 1,2 million de conversations avec les personnes âgées au chatbot pendant trois ans. Cette fois, il a reconstitué 100 000 histoires que les personnes âgées utilisent souvent, créant ainsi un environnement de chatbot qui peut relier les conversations avec les personnes âgées dans diverses situations. « 80% des foyers de personnes âgées n’ont pas Internet installé », a déclaré Kim. Il a ajouté : « Notre produit fonctionne même là où Internet ne fonctionne pas, avec une vitesse de niveau LTE ».

La parole du dirigeant

Il a également déclaré : « Lorsque les poupées de conversation seront distribuées aux personnes âgées, elles seront surveillées 365 jours et 24 heures sur 24, et leur santé sera évaluée en fonction de leur état ou de leur voix. Ainsi, les soignants et le gouvernement local s’intéressent beaucoup à cette question ». Certaines collectivités locales prévoient de mettre en œuvre cette mesure dans le cadre du projet pilote de l’année prochaine.

Enfin, il a déclaré : « Pangyo est l’un des meilleurs endroits pour la communication active parce qu’il regorge de technologies informatiques de pointe et de start-ups d’IA. Comme Pangyo dispose d’un bon écosystème composé de grandes, moyennes et petites entreprises, j’aimerais voir plus de startups utiliser cette infrastructure comme banc d’essai, ainsi reconnue pour la valeur de leurs produits ».

Mr. Mind est l’une des nombreuses startups suivies par le centre de recherche de Pangyo en Corée du Sud. Nous avons mis en place un partenariat avec le gouvernement de la région de Pangyo. Ainsi aurons l’occasion de vous présenter régulièrement des Startups Coréennes innovantes.