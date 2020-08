Alpha Circle, la star-up qui améliore la qualité de l’image des solutions VR

Suite au nombre de personnes restant à la maison en raison de la pandémie prolongée de COVID-19, de plus en plus de personnes recherchent les services de VR permettant de profiter du sentiment de présence et d’immersion à tout moment et en tout lieu. Parmi eux, le marché du divertissement est l’un des domaines où les services de VR sont actifs. À l’ère de l’inviolabilité, le marché de la VR peut prospérer, et il existe une entreprise qui attire l’attention en développant une solution vidéo qui améliore considérablement la qualité de la VR. Alpha Circle (PDG Shin Eui-hyun), situé dans la Pangyo Techno Valley, est un développeur de solutions d’amélioration de la qualité de l’image VR.

Alpha Circle, la start-up qui améliore la VR

Shin a accumulé une expertise dans les domaines de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR), et il a trouvé un moyen d’améliorer la mauvaise qualité de l’image tout en essayant différents contenus de VR. Il s’est dit : « Les utilisateurs de VR ne peuvent pas regarder plusieurs écrans à la fois, donc en concentrant la qualité de l’image uniquement sur l’écran actuellement visionné, nous pouvons peut-être réussir à exprimer une qualité de 356 degrés ! » En transformant ses idées en algorithmes concrets et en les appliquant au développement technologique et aux brevets, Shin a appris qu’il existe des solutions similaires dans la Silicon Valley, en Europe et au Japon. « Notre solution Alpha Circle View est bien meilleure en termes de qualité d’image et de performances ressenties par les utilisateurs ».

Les gens pensent que la VR est utilisée comme un moyen de déplacement virtuel vers des endroits où les gens veulent aller comme New York, Paris, ou même l’espace lointain de chez eux. Mais ils sont souvent déçus de la piètre expérience que la VR leur offre. Alpha Circle View dit avoir résolu ces problèmes avec leur solution.

Alpha Circle View, une solution d’amélioration de la qualité de l’image développée par Alpha Circle, offre une qualité de 8K (7680×4320) en VR grâce à son algorithme exclusif. La vue en cercle Alpha maximise la qualité de l’image uniquement sur la zone de l’angle de vue de l’utilisateur pour afficher le seuil, et les autres zones sont en attente avec une qualité minimale. La méthode d’affichage de l’écran est techniquement le plus haut niveau de performance au monde qui connecte et reproduit de façon transparente des vidéos segmentées sans erreurs techniques, même d’une seule image (1/60 sec pour une vidéo de 60fps).

La parole du dirigeant

Alpha Circle étend son marché aux domaines de l’éducation et de la médecine, en commençant par le divertissement. Shin a déclaré : « Récemment, en raison de COVID-19, les entreprises auparavant centrées sur l’offline sont très stagnantes ces jours-ci. En particulier, les arts du spectacle comme les comédies musicales traversent des moments très difficiles en raison de l’éloignement social, et c’est décourageant. Mais avec la solution Alpha Circle View, je pense que nous pouvons fournir des solutions alternatives ».

« Le marché de la VR va continuer à se développer et le potentiel de croissance de l’entreprise est également important car il faut des contenus et des solutions variés », a déclaré M. Shin. Il a également déclaré que Pangyo est le lieu où il y a beaucoup de contenus pour les start-ups, et il prévoit d’utiliser l’infrastructure de Pangyo pour ouvrir la voie pour progresser dans le monde global. Il a terminé l’interview en disant : « Notre objectif à moyen et long terme est de nous ouvrir au marché étranger. Notre objectif est de devenir la société de solutions qui dirige le marché mondial des logiciels de VR en collaborant avec les fournisseurs de contenu de VR étrangers ».

Alpha Circle est l’une des nombreuses startups suivies par le centre de recherche de Pangyo en Corée du Sud. Nous avons mis en place un partenariat avec le gouvernement de la région de Pangyo et ainsi aurons l’occasion de vous présenter régulièrement des Startups Coréennes innovantes.