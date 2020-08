Mulan : le remake ne sortira pas le 4 septembre en France

C’est sur Disney+ que nous pourrons découvrir le remake par Niki Caro du film d’animation Mulan sorti en 1998. On y retrouvera Liu Yifei dans le rôle de cette jeune femme qui décide de prendre la place de son père blessé dans l’armée chinoise qui doit vaincre les Huns.

Disponible à un prix de 29.99 $ aux États-Unis, la date de sortie du film est fixée au 4 septembre dans tous les pays où le service de SVOD est disponible… sauf pour la France.

En effet, le magazine Variety a récemment dévoilé les nouveaux plans de Disney concernant la sortie de Mulan à l’international. On apprend que des prix ont été fixés pour certains pays. Mulan sortira à un prix de 39.99 dollars en Nouvelle-Zélande et à un prix de 34.99 dollars en Australie. Concernant l’Europe de l’Ouest, Mulan sortira à un prix de 21.99 € en Italie et en Espagne. Au Royaume-Uni, le prix est fixé à 19.99 £. Mais concernant la France, le magazine nous apprend que le film n’y sortira pas le 4 septembre, mais plutôt à une date ultérieure.

Et, information surprenante, Variety annonce également que le film sera disponible gratuitement pour tous les abonnées français. Une annonce que Disney France n’a, pour l’instant, pas confirmé. Et si confirmation il y a, il peut être également intéressant de savoir la raison d’un tel choix.