En raison de la pandémie prolongée de COVID-19, il est devenu difficile d’aller à l’école et certains enfants jouent à des jeux vidéo. Certains parents envoient leurs enfants dans des académies malgré le risque d’infection, car ils ne veulent pas que leurs enfants prennent du retard. Mais au milieu de tout cela, il y a une entreprise qui captive le cœur des enfants et des parents avec une technologie décalée – en utilisant la pensée informatique – améliorant les jeux conçus pour les enfants d’âge préscolaire et les enfants de bas niveau de l’école primaire.

La société qui a créé ces services de contenu innovants est Minglecon. Cette entreprise située dans la Pangyo Techno Valley, connue sous le nom de Silicon Valley en Asie, attire l’attention des entreprises coréennes et des investisseurs étrangers.

Une start-up à destination de l’enseignement

Le produit phare de Minglecon qui fournit un service de contenu basé sur la gammification est le kit débranché Minglebot et l’application mobile « Please Help, Minglebot ! Cette application est un jeu de puzzle fonctionnel pour l’éducation qui combine les concepts et les principes des capacités de réflexion informatisées que sont la reconnaissance des formes, le désassemblage, l’abstraction, l’algorithme et le débogage en utilisant le personnage Minglecon Minglebot. Il aide les enfants à résoudre les problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. Il est basé sur les concepts et principes de base de l’informatique.

« Nous fournissons des services de gammification qui ajoutent des jeux à divers contenus éducatifs anglais, mathématiques, art, science et contenus d’information », a déclaré Jin Hyeon-jeong, la PDG de Minglecon. Elle a également ajouté : « Nous ne nous contentons pas d’ajouter du contenu au jeu. Nous sommes une entreprise qui fournit un service de gamification en intégrant des mobiles, des applications, des kits pratiques, des chatbots et des robots d’IA ». La PDG Jin a déclaré qu’elle avait beaucoup appris sur l’importance de la motivation pour l’apprentissage des enfants lorsqu’elle était vice-présidente d’une école primaire, ce qui l’a amenée à développer un contenu qui ajoute du plaisir et du plaisir à l’éducation pour améliorer les résultats en atteignant rapidement les objectifs scolaires.

Une reconnaissance pour Minglecon

La certification de Good Contents Service de l’application mobile d’enseignement de l’anglais « Minglecon ! Basketball English Word 240 » en 2017, elle a obtenu la certification de bon service de contenu pour tous ses contenus actuels, Minglecon Jungle English 240, Circus English 240 et School English 240. Le système de certification des bons services de contenu est un système qui donne une marque de certification de qualité à un excellent contenu en ligne auquel les gens peuvent faire confiance et qu’ils peuvent utiliser. En mai 2019, Minglecon a signé un accord commercial avec une société indonésienne de jeux éducatifs Arsanesia, et a récemment signé des protocoles d’accord avec des sociétés de codage vietnamiennes. En tant que tel, Minglecon encourage activement la promotion et le marketing sans contact en localisant ses contenus, en publiant, en distribuant des lots de contenus et en développant conjointement des jeux éducatifs.

La PDG Jin veut faire don de Minglebot aux enfants et aux personnes âgées de la région en établissant un réseau avec les entreprises de services de contenu de la Pangyo Techno Valley. Elle a déclaré avoir choisi Pangyo parce qu’elle dispose de bonnes infrastructures pour les entreprises et d’un soutien systématique de la part des agences concernées. Elle a déclaré : « Pangyo a de nombreuses entreprises qui fournissent des services d’infrastructure basés sur la connaissance et de nombreuses agences compétentes, donc je pense que nous pouvons avoir une synergie si nous coopérons. »

Minglebot est l’une des nombreuses startups suivies par le centre de recherche de Pangyo en Corée du Sud. Nous avons mis en place un partenariat avec le gouvernement de la région de Pangyo et ainsi aurons l’occasion de vous présenter régulièrement des Startups Coréennes innovantes.