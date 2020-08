ONEDO Daily, le nouveau café d’une start-up coréenne

Le café est une boisson indispensable pour les employés de bureau. La tranquillité d’esprit que procure le fait de prendre une tasse de café avec ses collègues et de sortir du bureau pour déguster un bon café a même donné naissance à l’expression « bien-être au café ». C’est pourquoi de nombreuses entreprises fournissent un café délicieux et de qualité pour augmenter le niveau de satisfaction des employés au travail. Le bien-être du café qui rend les employés et les PDG heureux est lorsqu’il fournit un café de haute qualité à un coût de gestion raisonnable tout en respectant les goûts des employés. Spring Onward assure le service de livraison régulier ONEDO et le service quotidien ONEDO pour les entreprises, ouvrant ainsi la voie au bien-être du café.

ONEDO, la futur start-up du café

Cette start-up exploite des plates-formes liées au café en utilisant les technologies de l’information et les nouveaux contenus médiatiques. En février dernier, elle a lancé sa plateforme mobile de café ONEDO qui permet l’achat groupé de grains de café à bas prix. Jeong Sae-bom, PDG de Spring Onward, a déclaré : « Le premier mot qui nous vient à l’esprit lorsque nous pensons au café est ‘ONEDO (prononcé wondu, haricot en coréen)’. Et il signifie également que nous pouvons le faire « un par un » dans notre plateforme. Le café s’est considérablement développé sur le plan culturel et est devenu luxueux. Mais récemment, il a montré ses limites dans la manière de distribuer du café hors ligne lors de la pandémie COVID-19. Nous avons lancé le service ONEDO pour surmonter ces limites ».

ONEDO est une chaîne où vous pouvez trouver des torréfactions ou des fournisseurs de haricots exceptionnels pour les présenter aux consommateurs ou aux cafés. Les services de base d’ONEDO sont l’achat groupé et la communauté. Les consommateurs peuvent acheter du café de qualité et des machines à café spécialisées à bas prix sur une plateforme appelée ONEDO. Selon M. Jeong, « plus les gens se rassemblent pour faire des achats groupés, moins les grains sont chers. Si la plate-forme des grains est activée, les propriétaires de petites entreprises de café pourront améliorer le goût de leur café et la compétitivité des prix ».

Un meilleur café pour tout le monde

Spring Onward a lancé ONEDO Daily en avril pour étendre son offre de services au marché des entreprises. Il suit ses principaux clients existants, y compris ceux des cafés d’affaires et des cafés personnels à domicile. Une tasse de café bue chaque jour devient l’instrument de mesure de son niveau de bien-être. Pour le bien-être du café qui exige plus que prévu, ONEDO Daily permet aux employés de boire commodément un café de la meilleure qualité sans avoir à préparer un grand espace ou à engager un barman. Les PDG peuvent décorer leurs bureaux avec un beau café, sans avoir à investir du temps et de l’argent pour le gérer.

ONEDO Daily, un service mensuel qui expédie régulièrement des grains de café avec une installation gratuite d’une machine à café de haute qualité, offre le goût des grains populaires dans les cafés célèbres des bureaux. Les grains sont torréfiés par des baristas professionnels. Et les baristas installent des machines et vérifient régulièrement la machine pour s’assurer que les grains sont extraits en bon état. Il présente notamment trois grands mélanges de café et des origines uniques torréfiés pour correspondre aux goûts les plus appréciés des Coréens. Des visites régulières peuvent contribuer à réduire la charge de l’entretien ainsi que la maintenance et le nettoyage de la machine.

Plus de 50 destinations pour ONEDO

ONEDO Daily est utilisé dans plus de 50 endroits dans les trois mois suivant son lancement, et plus de 20 nouveaux clients ont été créés au cours du seul mois de juillet. Cela contribue à l’augmentation des ventes et à la croissance des torréfactions.

Elle pense que Pangyo est un lieu très important en termes de demande car il y a beaucoup de travailleurs de la connaissance ici. À Seongnam, juste à l’extérieur de Pangyo, il y a beaucoup de boulangeries et d’usines de torréfaction, il est facile de s’approvisionner. Elle a choisi Pangyo comme succursale de Spring Onward et comme base de l’ONEDO Daily parce qu’elle a l’équilibre entre l’offre et la demande ».