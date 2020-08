Les diverses informations de données générées en ligne peuvent non seulement créer un écosystème qui crée une nouvelle valeur, mais aussi aider à la croissance des industries existantes. Comme les informations personnelles qui sont un type de données, de nombreuses entreprises sécurisent les informations personnelles telles que l’historique et les habitudes d’achat des clients, leurs habitudes et leurs intérêts afin de personnaliser une stratégie marketing. Les informations personnelles, qui sont comme l’énergie qui mène l’ère de l’industrie 4.0, sont parfois divulguées involontairement et sont exposées à des infractions malveillantes.

En cette ère instable de l’information, il existe une entreprise qui a développé sa propre technologie de sécurité publique numérique (DPST), et qui change avec elle le paradigme de la culture de la sécurité de l’information.

« Créer un monde où tous nos clients peuvent vivre confortablement sans avoir de problèmes de sécurité est la vision et la valeur de l’AEM », a déclaré Cho Rae-seong, le PDG de WAEM, une entreprise de sécurité de l’information qui possède un centre de recherche dans la Pangyo Creative Economy Valley.

WAEM, la start-up de la sécurité d’informations

WAEM se concentre sur la fourniture de services de sécurité de l’information et de services de sécurité des systèmes de contrôle (IoT). Parmi ceux-ci, Privacy WAEM est le principal service de sécurité de l’information de l’entreprise qui peut collecter, stocker et éliminer en toute sécurité des informations personnelles en cette période où la menace de fuite d’informations personnelles est constante et de plus en plus importante.

La méthode DPST développée indépendamment par WAEM divise et stocke les données d’origine en remplaçant par une méthode de sécurité de distribution divisionnaire. Bien qu’il y ait eu des tentatives pour protéger les données en les divisant et en les stockant depuis longtemps, elles n’ont pas été commercialisées en raison de problèmes de vitesse. WAEM a commercialisé le DPST comme une technologie qui garantit une vitesse de traitement des données rapide, et elle maintient la sécurité des données. Comme cette technologie prend en charge tous les types de données telles que les bases de données et les documents ainsi que les images et les vidéos sans aucune limitation, elle peut être utilisée pour divers services tels que la protection des informations personnelles, la prévention des fuites de données illégales, les abus de propriété intellectuelle, le vol d’informations sur les comptes et la prévention des vols.

Sur la base de cette technologie, WAEM fournit des services de sécurité de l’information liés à OTP Bio (informations biométriques à mot de passe unique) et le service d’authentification de connexion de sécurité sans mot de passe Live CERT. Parmi eux, Live CERT, lancé au second semestre 2019, est une solution d’authentification simple qui peut être utilisée facilement sans avoir à définir des mots de passe grâce à une technologie continue en temps réel. Cette technologie a été livrée à Daejeon City Gas en décembre dernier, et la société prévoit une forte utilisation par les entreprises publiques.

« Pangyo dispose de nombreuses facilités de soutien pour les PME et les jeunes entreprises, et les trois premières entreprises coréennes en matière de sécurité de l’information sont toutes situées à Pangyo, ce qui permet une information active et un réseau humain », a déclaré M. Cho. Il a également ajouté : « Cette année, nous allons nous concentrer sur la fourniture du service en « clouant » la technologie de notre entreprise avec le service de « messagerie » en utilisant cette infrastructure ». Il a également déclaré que l’objectif de l’entreprise est d’élargir le marché de nos produits et solutions grâce à la collaboration avec des partenaires mondiaux, mais que pour l’instant, il souhaite mettre l’accent sur la création de plus de références et l’amélioration de la valeur de la marque ».

WAEM est l’une des nombreuses startups suivies par le centre de recherche de Pangyo en Corée du Sud. Nous avons mis en place un partenariat avec le gouvernement de la région de Pangyo et ainsi aurons l’occasion de vous présenter régulièrement des Startups Coréennes innovantes.