Crysis Remastered débarque à la rentrée

Peu de temps après la sortie sur Nintendo Switch, Crytek vient d’annoncer la sortie de Crysis Remastered sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 18 septembre 2020. Il sera disponible sur les différents store au prix de 29,99€.

Crysis va en mettre plein la vue

Ce célèbre FPS jeu est co-développé avec Saber Interactive. Il reprendra les différentes campagnes solos d’origines. La refonte graphique est importante. Crysis remastered bénéficiera de textures haute qualité jusqu’à 8K avec une compatibilité HDR. Mais ce n’est pas tout, il y aura aussi un anti-aliasing temporel, du Screen Space Directional Occlusion (SSDO), du Global Illumination (SVOGI). Sans oublier des fonctions Screen Space Reflections and Shadows (SSR & SSS), ainsi que des nouveaux effets de particules améliorés et même du ray tracing.

Ray tracing is coming !

Pour la première fois, un jeu de Crytek bénéficie du ray tracing sur Xbox One X et PlayStation 4 Pro. Le tout propulsé par la solution logicielle propriétaire, le CRYENGINE. La version PC de Crysis sera également compatible avec la technologie NVIDIA DLSS et du ray-tracing via l’extension VKRay Vulkan de NVIDIA, pour la carte graphique NVIDIA GeForce RTX.

Bref, cette nouvelle version promet d’être splendide. Les joueurs prendront plaisir à parcourir les chaines d’îles nord coréenne armé de leur Nanosuit. Grâce à cet équipement, le personnage peut devenir invisible, accroitre sa force. Tout ce qu’il faut pour trouver des solutions inventives dans chaque combat.