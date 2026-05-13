Test – Starship Troopers Ultimate Bug War! : le FPS rétro qui défouraille du Bug avec le sourire

L’univers de Starship Troopers continue décidément d’inspirer les développeurs. Après plusieurs adaptations plus ou moins réussies, Starship Troopers: Ultimate Bug War! prend une direction totalement assumée : celle du FPS rétro nerveux, bourrin et ultra généreux. Ici, pas de monde ouvert, pas de longues cinématiques dramatiques ni de mécaniques complexes à rallonge. Le jeu veut simplement nous envoyer massacrer des hordes de Bugs avec des armes gigantesques et une énergie digne des meilleurs shooters des années 90.

Et honnêtement ? J’ai passé un excellent moment.

Dès les premières minutes, j’ai retrouvé ce qui fait le charme de la licence : ce mélange unique entre guerre totale, humour militaire absurde et action complètement excessive. Le titre ne cherche jamais à être subtil, et c’est justement ce qui le rend aussi attachant. On sent immédiatement que les développeurs aiment profondément l’univers créé par Robert Heinlein puis popularisé par le film culte de Paul Verhoeven.

Un hommage assumé aux FPS rétro

Très rapidement, Ultimate Bug War! affiche clairement ses intentions. On avance vite, on tire partout, les ennemis arrivent par dizaines et les explosions illuminent constamment l’écran. Le gameplay est extrêmement direct, presque old school dans son approche, et cela fait franchement du bien.

En jouant, j’ai immédiatement pensé à certains boomer shooters modernes comme Warhammer 40,000: Boltgun ou encore aux vieux Doom. Le jeu repose avant tout sur le plaisir immédiat. Les armes ont de l’impact, les déplacements sont rapides et chaque combat pousse constamment à avancer agressivement.

Le fameux fusil Morita répond évidemment présent, mais le jeu propose également un arsenal assez généreux avec des armes lourdes, des gadgets militaires et même des équipements totalement absurdes qui collent parfaitement à l’ambiance de la saga. Plus on progresse, plus le carnage devient spectaculaire.

Et franchement, voir des dizaines de Bugs exploser dans tous les sens pendant que les tirs fusent de partout reste incroyablement satisfaisant.

Une ambiance Starship Troopers parfaitement retranscrite

L’un des gros points forts du jeu, c’est clairement son respect de la licence. Les développeurs ont parfaitement compris ce qui rend Starship Troopers aussi culte depuis toutes ces années.

On retrouve cette propagande militaire volontairement caricaturale, les communications absurdes, les slogans patriotiques et surtout cette guerre totalement désespérée contre des insectes géants toujours plus nombreux. Le jeu ne se prend jamais vraiment au sérieux, tout en restant extrêmement généreux dans son action.

J’ai particulièrement apprécié la présence de Johnny Rico via plusieurs séquences audio et vidéo. Cela apporte immédiatement un énorme capital sympathie pour les fans des films. On sent que le projet a été pensé par des gens qui connaissent et aiment réellement cet univers.

Même visuellement, le jeu réussit à retrouver cette esthétique militaire futuriste légèrement kitsch qui fait tout le charme de la licence.

Un gameplay simple mais extrêmement efficace

Ce que j’ai aimé dans Ultimate Bug War!, c’est qu’il ne cherche jamais à compliquer inutilement les choses. Le jeu sait exactement ce qu’il veut être : un FPS solo ultra nerveux qui privilégie le fun immédiat.

Les niveaux sont remplis de secrets, d’ennemis et d’arènes qui deviennent rapidement de véritables boucheries. Certaines séquences m’ont même surpris par le nombre impressionnant de créatures affichées à l’écran.

Le rythme reste très soutenu du début à la fin. Il y a toujours quelque chose qui explose, un Bug qui vous saute dessus ou une nouvelle arme à tester. Résultat : difficile de lâcher la manette une fois lancé.

J’ai également apprécié le côté très arcade du titre. On enchaîne les combats rapidement sans perdre du temps dans des systèmes inutiles. C’est du pur gameplay, et cela fonctionne particulièrement bien.

Une réalisation rétro qui colle parfaitement au projet

Techniquement, Ultimate Bug War! ne cherche évidemment pas à rivaliser avec les énormes productions AAA actuelles. Mais ce choix artistique fonctionne très bien avec l’esprit du jeu.

Les textures volontairement old school, les animations rapides et l’action ultra lisible donnent énormément de personnalité à l’ensemble. On sent cette volonté de retrouver le feeling des FPS rétro tout en modernisant suffisamment le gameplay pour éviter l’effet “vieillerie”.

Et surtout, cette direction artistique permet au jeu de garder une excellente lisibilité même lorsque l’écran est envahi de Bugs.

Le titre reste fluide, nerveux et particulièrement agréable à jouer. Pour un boomer shooter moderne, c’est exactement ce que j’attendais.

Un jeu pensé avant tout pour le plaisir immédiat

Clairement, Starship Troopers: Ultimate Bug War! ne plaira pas à tout le monde. Ceux qui cherchent une grosse narration émotionnelle ou une expérience très cinématographique risquent de trouver l’ensemble répétitif.

Mais honnêtement, ce n’est pas du tout ce que le jeu cherche à proposer.

Ici, tout repose sur le fun immédiat, le défouloir permanent et le plaisir de découper des hordes de Bugs avec des armes gigantesques. Et dans ce domaine, le contrat est totalement rempli.

Personnellement, j’ai retrouvé cette sensation très simple mais terriblement efficace des FPS d’arcade où l’on joue avant tout pour le plaisir pur du gameplay. Et dans un marché parfois saturé de jeux beaucoup trop complexes, cela fait franchement du bien.

Conclusion

Starship Troopers: Ultimate Bug War! est exactement le type de jeu que j’espérais découvrir avec une licence pareille. Brutal, nerveux, fun et totalement assumé, le titre réussit à capturer l’esprit des films tout en proposant un excellent FPS rétro moderne.

Ce n’est pas le jeu le plus ambitieux techniquement ni le plus profond narrativement, mais ce n’est absolument pas un problème. Le plaisir immédiat qu’il procure compense largement ses limites.

Si vous aimez les boomer shooters, les FPS old school et l’univers Starship Troopers, difficile de ne pas passer un très bon moment.