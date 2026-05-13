OneOdio Studio Max 2 : une avancée audacieuse pour l’audio pro

OneOdio Studio Max 2 vient bousculer le marché de l’audio professionnel. Avec l’aide du célèbre DJ KSHMR, cette nouvelle référence promet qualité, liberté et innovation. Découvrez comment ce casque sans fil révolutionne la façon de produire et d’écouter de la musique.

Une collaboration d’exception entre OneOdio et le DJ mondial KSHMR

Le Studio Max 2 n’est pas le fruit du hasard. Il est né d’une étroite collaboration entre OneOdio et le DJ KSHMR. Ce partenariat assure un casque parfaitement adapté aux exigences des professionnels. KSHMR, producteur reconnu, a suivi chaque étape du développement. Ainsi, le rendu audio et la précision de restitution répondent à la vision d’un créateur exigeant.

Le Studio Max 2 : un casque sans fil pensé pour les pros

Le Studio Max 2 dépasse les attentes. Il offre la liberté du sans fil tout en gardant une fidélité sonore digne d’un studio. Grâce à la technologie RapidWill+ 3.0, sa latence atteint seulement 9 ms. Cette rapidité est idéale pour les musiciens, les DJ et les producteurs. Vous profitez d’un son immédiat sans fil, aussi fiable qu’une connexion filaire.

Technologies avancées et caractéristiques du Studio Max 2

Double certification Hi-Res : qualité haute fidélité avec ou sans câble.

: qualité haute fidélité avec ou sans câble. Transducteur 45 mm : basse précise et aigus brillants.

: basse précise et aigus brillants. LDAC et Bluetooth 6.0 : audio sans perte.

: audio sans perte. Autonomie de 120 heures : parfait pour voyager et travailler longtemps.

: parfait pour voyager et travailler longtemps. Étui protecteur : grande robustesse pour des déplacements fréquents.

: grande robustesse pour des déplacements fréquents. Sample pack signé KSHMR : sons exclusifs offerts après enregistrement du produit.

En édition standard, le Studio Max 2 s’affiche à 189,99 USD. La série limitée, signée par KSHMR et limitée à 1 000 exemplaires dans le monde, est proposée à 199,99 USD, uniquement sur le site officiel OneOdio.

En conclusion, le OneOdio Studio Max 2 s’adresse aux créateurs les plus exigeants. Il combine une technologie de pointe, un confort de longue durée et une restitution sonore fidèle. Sa conception en partenariat avec KSHMR renforce sa crédibilité auprès des professionnels. Pour vivre une nouvelle expérience audio, ce casque représente un choix incontournable.

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