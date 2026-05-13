Actualités

OneOdio Studio Max 2 : une avancée audacieuse pour l’audio pro

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 12 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Découvrez le OneOdio Studio Max 2, un casque sans fil pensé pour les professionnels.

OneOdio Studio Max 2 vient bousculer le marché de l’audio professionnel. Avec l’aide du célèbre DJ KSHMR, cette nouvelle référence promet qualité, liberté et innovation. Découvrez comment ce casque sans fil révolutionne la façon de produire et d’écouter de la musique.

Une collaboration d’exception entre OneOdio et le DJ mondial KSHMR

Le Studio Max 2 n’est pas le fruit du hasard. Il est né d’une étroite collaboration entre OneOdio et le DJ KSHMR. Ce partenariat assure un casque parfaitement adapté aux exigences des professionnels. KSHMR, producteur reconnu, a suivi chaque étape du développement. Ainsi, le rendu audio et la précision de restitution répondent à la vision d’un créateur exigeant.

Le Studio Max 2 : un casque sans fil pensé pour les pros

Le Studio Max 2 dépasse les attentes. Il offre la liberté du sans fil tout en gardant une fidélité sonore digne d’un studio. Grâce à la technologie RapidWill+ 3.0, sa latence atteint seulement 9 ms. Cette rapidité est idéale pour les musiciens, les DJ et les producteurs. Vous profitez d’un son immédiat sans fil, aussi fiable qu’une connexion filaire.

Technologies avancées et caractéristiques du Studio Max 2

  • Double certification Hi-Res : qualité haute fidélité avec ou sans câble.
  • Transducteur 45 mm : basse précise et aigus brillants.
  • LDAC et Bluetooth 6.0 : audio sans perte.
  • Autonomie de 120 heures : parfait pour voyager et travailler longtemps.
  • Étui protecteur : grande robustesse pour des déplacements fréquents.
  • Sample pack signé KSHMR : sons exclusifs offerts après enregistrement du produit.

En édition standard, le Studio Max 2 s’affiche à 189,99 USD. La série limitée, signée par KSHMR et limitée à 1 000 exemplaires dans le monde, est proposée à 199,99 USD, uniquement sur le site officiel OneOdio.

En conclusion, le OneOdio Studio Max 2 s’adresse aux créateurs les plus exigeants. Il combine une technologie de pointe, un confort de longue durée et une restitution sonore fidèle. Sa conception en partenariat avec KSHMR renforce sa crédibilité auprès des professionnels. Pour vivre une nouvelle expérience audio, ce casque représente un choix incontournable.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 12 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

hollowbody
Hollowbody : le survival horror rétro-techno officialise sa date de sortie sur PS5 et Xbox Series
il y a 1 heure
APsystems publie son rapport ESG 2025 et renforce son engagement pour l’énergie verte.
APsystems accélère sa croissance grâce à l’innovation ESG positive
il y a 2 heures
blood-message
NetEase dévoile Blood Message, un AAA solo inspiré de la Chine impériale
il y a 5 heures
RingConn Gen 3 offre un suivi vasculaire avancé et une autonomie impressionnante.
RingConn Gen 3 : une avancée remarquable pour la santé connectée
il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page