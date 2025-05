DALI enthousiasme : nouvelles couleurs, design sublimé et expérience audio inédite

DALI nous surprend une nouvelle fois ! Après le succès fracassant de sa prestigieuse enceinte KORE et de la gamme EPIKORE, la marque danoise s’offre un lifting haut en couleurs pour 2025. De quoi séduire les audiophiles exigeants et amateurs de design raffiné.

KORE : De nouvelles finitions pour une enceinte d’exception

Lancée en 2023, la DALI KORE a imposé de nouveaux standards sur le marché du hi-fi haut de gamme. Sa réputation, elle la doit autant à ses performances qu’à son look luxueux. Portée par une clientèle conquise, DALI enrichit son catalogue de pas moins de sept nouvelles couleurs, toutes en finition haute brillance :

Velvet Red

Navy Blue

Steel Grey

Racing Green

White

Black

Ammara Ebony Black Metal (nouvelle déclinaison de cette finition déjà culte)

Dès le 15 mai, il sera donc possible de précommander l’enceinte dans la teinte de nos rêves. Ces couleurs viennent compléter un produit déjà célébré pour son design spectaculaire.

EPIKORE : le blanc s’invite dans la gamme

L’autre grande nouveauté concerne la gamme EPIKORE. DALI ajoute un nouveau modèle blanc à cette famille d’enceintes plébiscitées, avec une arrivée prévue en novembre. Ce coloris habillera chaque enceinte de la gamme, pour s’intégrer dans les intérieurs les plus élégants.

Ces évolutions esthétiques confirment la volonté de DALI d’offrir toujours plus de choix tout en conservant cette exigence de qualité acoustique et de fabrication qui ont fait la renommée de la marque.

Des technologies audiophiles brevetées

Mais DALI, c’est aussi la prouesse technique. La KORE embarque la technologie exclusive Balanced Drive SMC, une première mondiale qui améliore radicalement la linéarité des haut-parleurs tout en réduisant la distorsion. Ce système breveté assure une restitution sonore fidèle, pleine de nuances et dépourvue de coloration.

Ajoutez à cela le nouveau tweeter EVO-K Hybrid à haute sensibilité et un midrange dédié doté d’innovations maison, et vous obtenez une enceinte capable de restituer chaque détail musical avec naturel et puissance. La structure de la KORE affiche également un design luxueux, mêlant essences de bois nobles, aluminium et matériaux composites. Rien n’a été laissé au hasard pour garantir robustesse et esthétique.

Avec ces finitions inédites, DALI renforce sa position de leader du son haute fidélité haut de gamme. Alors, tentés par une touche de couleur dans votre salon ? Partagez vos envies et avis sur ces nouveautés dans les commentaires et sur nos réseaux !