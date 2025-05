Les batteries à l’état solide offrent un bond remarquable avec Gotion

Les batteries à l’état solide représentent l’avenir des énergies propres. Lors de la Global Technology Conference 2025, Gotion a révélé des avancées majeures pour le secteur. De nouveaux produits innovants promettent une capacité, une sécurité et une autonomie accrues. Voici comment Gotion révolutionne l’industrie des batteries électriques.

La première ligne pilote pour batteries à l’état solide GEMSTONE

La batterie GEMSTONE de Gotion franchit une étape historique. Une ligne pilote de 0,2 GWh vient d’être terminée à Hefei. Son taux de rendement atteint un impressionnant 90 %. Cette batterie affiche une conductivité ionique de l’électrolyte sulfuré en hausse de 60 %. Sa capacité de cellule croît de 150 % par rapport à l’ancienne version. De plus, la sécurité a été testée lors de chocs et de perforations. Les premiers essais sur route confirment la robustesse de cette innovation.

Les innovations Gotion pour la sécurité et l’autonomie énergétique

Gotion présente aussi la batterie G-Yuan à l’état quasi-solide. Elle propose une autonomie rare de plus de 1 000 kilomètres. Sa densité énergétique atteint 300 Wh/kg, favorisant de longs trajets électriques. Un dispositif adaptatif rend le transport des ions stable et sûr. De premiers prototypes de véhicules équipés ont déjà parcouru plus de 10 000 km. Parallèlement, la gamme G Series facilite la charge ultra-rapide (jusqu’à un mégawatt). Elle garantit une durée de vie de 12 ans, sans perte de capacité ni d’énergie.

Des systèmes de stockage avancés pour véhicules et réseaux

Le réseau Q 20MWh BESS ouvre une nouvelle voie dans le stockage énergétique. Ce système offre 20 MWh par unité, une vraie prouesse. Grâce à un refroidissement hybride et une gestion intelligente, la batterie conserve une fiabilité extrême, même sous contrainte. La batterie Astroinno Gen-2 basée sur la technologie LMFP assure une autonomie jusqu’à 1 500 km pour les véhicules électriques. Elle passe du froid extrême à la recharge rapide en 10 minutes. Enfin, l’agent IA Axtrem optimise la production, améliore la rentabilité et favorise l’innovation.

En résumé, Gotion confirme sa position de leader des batteries à l’état solide et des solutions énergétiques de pointe. Ces technologies ouvrent la voie à des véhicules plus fiables, à une sécurité renforcée et à un stockage d’énergie efficace. L’avenir de l’automobile électrique s’annonce prometteur, grâce aux progrès de Gotion.

