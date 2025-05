Le monde de Dragon Ball pleure : Eric Legrand, la voix française de Vegeta, s’en est allé

Le 22 mai 2025, le monde du doublage français a perdu l’une de ses voix les plus emblématiques. Eric Legrand s’est éteint à l’âge de 72 ans, après avoir courageusement combattu un myélome diagnostiqué en 2017. Mondialement connu pour avoir prêté sa voix à Vegeta, c’est tout l’univers de Dragon Ball qui pleure la disparition de l’un des doubleurs les plus aimés de France.

Eric Legrand, une voix iconique, un doubleur exceptionnel

Né le 5 août 1952, Éric Legrand se fait un nom dans le monde du doublage français en prêtant sa voix à des personnages d’acteurs tels qu’Owen Wilson, John Slattery et Billy Zane. Mais c’est dans les séries d’animation japonaise qu’il atteint la notoriété internationale. La plus célèbre (et d’ailleurs, la plus appréciée) reste son incarnation de la version française de Vegeta dans Dragon Ball Z et Super. Il a également prêté sa voix à Seiya dans Les Chevaliers du Zodiaque.

Connu pour son timbre puissant et sa voix moqueuse, Eric Legrand a vite fait de Vegeta un personnage apprécié des français. Sa voix, facilement reconnaissable entre mille, fut rapidement associée à l’antihéros de Dragon Ball. Sa voix a marqué toute une génération de fans, faisant de lui le doubleur le plus connu de la scène francophone.

La disparition d’Éric Legrand le 22 mai laisse un vide immense dans monde de Dragon Ball. Son ami et collègue Patrick Borg, voix française de Son Goku, a annoncé son décès sur les réseaux sociaux, rendant un dernier hommage au prince des Sayens.

« Adieu à mon Ami, ÉRIC LEGRAND.

Nous nous sommes écrit tous les jours sur WhatsApp jusqu’à dimanche dernier…

Plus de 40 ans d’amitié et 40 ans ensemble sur DRAGON BALL Z. Tu vas manquer à tes fans… Tu vas profondément me manquer !

J’en ai assez de perdre mes amis. Tu as fait preuve d’un courage exemplaire, tu es un vrai Sayen Végéta !

Dimanche soir, tu m’as écrit le mot qui suit ci-dessous entre parenthèses:

(On me transfère lundi dans une Unité de Soins Palliatifs. J’espère qu’ensuite ça ira très vite…)

Je ne t’oublierai pas !

Je suis malheureux, très malheureux… Adieu mon Ami. »

Adieu, Eric Legrand. Votre voix résonnera à jamais dans nos mémoires.