Test – MEDION Life HD1 : un sèche cheveux haut de gamme

Entreprise allemande proposant depuis 1983 de produits informatiques divers, Medion étoffe sa gamme avec le Medion Life HD1, un sèche cheveux au design minimaliste et aux prétentions haut de gamme. Que vaut-il par rapport à un sèche cheveux traditionnel ? Eléments de réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le sèche cheveux Médion Life HD1

Le HD1 de Médion est un sèche-cheveux extrêmement bien construit, puissant et pratique à utiliser. Les embouts magnétiques, ses deux vitesses et ses trois niveaux de chaleur, nous n’avons rien à lui reprocher, si ce n’est son prix. Si vous cherchez un sèche-cheveux design et durable, et que vous êtes prêts à dépenser les 130 euros demandés, nous ne pouvons que vous le conseillez.

Produit disponible sur MEDION HD1 Sèche-cheveux (technologie ionique, 1.600 watts, embouts magnétiques diffuseur & buse de styling, moteur BLDC longue durée, lumière annulaire LED, long cordon d'alimentation) gris

Voir l'offre 129,95 € (129,95 € / unité)

Qui est Médion ?

Medion est une entreprise allemande, assez peu connue en France, qui propose une diversité de produits électroniques grand public, allant des ordinateurs portables aux appareils électroménagers. Fondée en 1983, la société s’est rapidement fait un nom en Allemagne et cherche à s’implanter de plus en plus à l’international.

Medion a élargi son offre pour inclure des appareils de beauté, comme en témoigne son entrée sur le marché des sèche-cheveux avec des modèles tels que le HD1. Aujourd’hui, l’entreprise mise sur la qualité et l’innovation, cherchant constamment à intégrer les dernières technologies dans ses produits pour améliorer l’expérience utilisateur.

Déballage du sèche-cheveux HD1

Lors du déballage du sèche-cheveux Medion HD1, on est immédiatement frappé par la qualité et le soin apportés à son packaging. La boîte aimantée s’ouvre élégamment pour révéler non seulement le sèche-cheveux lui-même, mais aussi une buse de coiffage et un manuel d’instructions détaillé. À côté de ces éléments, l’imposant diffuseur se présente comme le second accessoire essentiel de ce kit, promettant une polyvalence dans le coiffage.

Dès la prise en main, le poids conséquent du HD1 se fait remarquer, ainsi que l’utilisation de matériaux de haute qualité, conférant à l’appareil une impression de robustesse et de durabilité. Le câble d’alimentation, d’une longueur de 1,80 mètre, est particulièrement épais, ce qui peut surprendre compte tenu de la puissance de 1600 W à transmettre. Malgré cette épaisseur, il conserve une flexibilité suffisante pour un usage pratique au quotidien. De plus, Medion fournit une attache à scratch pour faciliter le rangement.

Design et ergonomie

Medion a énormément misé sur le design et l’esthétique de son sèche-cheveux. Cela a amené des choix techniques, notamment sur la position de l’entrée du flux d’air. En effet, le HD1 aspire l’air à la base de l’appareil, dans toutes les directions. La poignée est suffisament longue et il ne sera pas possible d’obstruer les grilles d’aspiration. Ce choix permet d’avoir un corps beaucoup plus court qu’un sèche-cheveux classique, tout en favorisant une meilleure circulation de l’air et facilitant le nettoyage, contribuant ainsi à la longévité de l’appareil. Le filtre amovible permet un entretien aisé, assurant que le sèche-cheveux reste performant au fil du temps.

L’appareil arbore des matériaux aux finitions satinées et mates, donnant une impression de qualité supérieure qui ne laisse pas deviner qu’il s’agit de plastique.

Une autre des caractéristiques notables du HD1 est son attache magnétique pour les accessoires, qui permet un changement rapide et sans effort entre la buse de coiffage et le diffuseur. Cette fonctionnalité magnétique est non seulement pratique, mais elle ajoute également une touche d’innovation au design global.

Enfin, pour une dernière touche de design et d’aspect premium, on notera le cerclage LED à l’arrière l’appareil, qui s’illumine en fonction de la températeure choisie : rouge pour la chaleur maximale, puis orange et jaune. Enfin, lorsque le flux d’air n’est pas chauffé, l’anneau s’allume en bleu.

A l’utilisation, un sèche-cheveux très efficace

À l’utilisation, le sèche-cheveux Medion HD1 se révèle être un appareil très efficace, offrant une performance remarquable, même avec une puissance de 1600 W, inférieure à de nombreux sèche-cheveux.

Avec trois réglages de température atteignant jusqu’à 85 degrés et deux vitesses de flux d’air, il permet une personnalisation optimale en fonction des besoins spécifiques de chacun. Le moteur BLDC (moteur à courant continu sans balais) est un atout majeur, garantissant non seulement une efficacité énergétique, mais aussi une longévité accrue. Un détail intéressant à noter est l’absence d’inertie à l’arrêt : dès que l’on éteint l’appareil, le moteur se coupe instantanément.

Équipé de la technologie ionique, le HD1 minimise l’effet électrostatique et les frisottis, laissant les cheveux plus lisses. Lors de nos tests sur des cheveux de différentes longueurs, la différence est perceptible, mais pas révolutionnaire.

Avec un niveau sonore de 82 dB, le HD1 n’est pas extrêmement bruyant, et le son semble moins désagréable qu’un sèche-cheveux classique. De plus, la fonction de nettoyage automatique après chaque utilisation assure que le filtre à air et le moteur restent propres, garantissant les performances de l’appareil au fil du temps.

Enfin, le seul bémol à noter est l’emplacement des boutons, qui pourrait être amélioré. Ils ne tombent pas toujours naturellement sous la main, ce qui rend leur utilisation peu intuitive pour certains. Leur position peut parfois entraîner des activations involontaires pendant l’utilisation, un détail à prendre en compte pour les futurs modèles. De plus, ceux-ci pêchent un peu niveau qualité perçue ; on y retrouve un léger jeu. Rien de boen grave, mais c’est dommage par rapport au soin apporté sur la qualité de construction globale.

Conclusion : faut-il acheter le Médion HD1 ?

En conclusion, le sèche-cheveux Medion HD1 se distingue par sa qualité et sa robustesse, offrant une expérience de coiffage fiable et efficace. Bien que la technologie ionique ne soit pas révolutionnaire, son effet est perceptible, réduisant les frisottis et laissant les cheveux plus lisses et plus faciles à coiffer. Ces caractéristiques, combinées à un design soigné et des fonctionnalités pratiques, font du HD1 un appareil performant.

Cependant, le Medion HD1 reste un investissement conséquent, avec un prix d’environ 130 € sur Amazon. Pour ce prix, on pourrait s’attendre à des fonctionnalités supplémentaires ou à une ergonomie encore plus aboutie. Il existe dans le coloris gris que nous avons testé, mais également en blanc/beige.

Produit disponible sur MEDION HD1 Sèche-cheveux (technologie ionique, 1.600 watts, embouts magnétiques diffuseur & buse de styling, moteur BLDC longue durée, lumière annulaire LED, long cordon d'alimentation) gris

Voir l'offre 129,95 € (129,95 € / unité)