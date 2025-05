DALI V-16 F et sa puissance renversante révolutionne vos graves !

DALI vient de franchir un nouveau cap dans l’univers des graves avec la sortie du V-16 F, son subwoofer le plus puissant à ce jour. La marque danoise, bien connue des audiophiles et passionnés de home cinéma, promet un produit sans compromis conçu pour plonger l’utilisateur dans une expérience sonore inégalée, que ce soit pour les films ou la musique.

La quête du grave parfait

Dans l’univers du son, le grave joue un rôle clé. Il donne de l’ampleur aux dialogues et explosions au cinéma, et sculpte le rythme en musique. Pourtant, réussir des basses équilibrées et précises demande une vraie maîtrise technique. Entre puissance brute et finesse, il faut souvent choisir. Or, DALI a travaillé sans relâche pour offrir à la fois force, rapidité et contrôle avec le V-16 F.

Ce subwoofer peut remplir sans peine les salles les plus vastes avec des basses dignes d’un concert ou d’une salle obscure, tout en restant subtil et nuancé pour ne jamais écraser les autres sons. Ainsi, que votre pièce soit grande ou réduite, il saura s’y adapter.

DALI V-16 F : Un concentré d’innovations

Le V-16 F embarque un condensé de technologies haut de gamme :

Large bande passante et distorsion ultra-faible grâce à un design optimisé

grâce à un design optimisé Restitution naturelle sur toutes les fréquences, sans colorer le son

sur toutes les fréquences, sans colorer le son Basses s’étendant jusqu’à 19 Hz pour un réalisme saisissant

pour un réalisme saisissant Ampli Class-D de 1500 W (pouvant grimper à 2500 W en pointe)

(pouvant grimper à 2500 W en pointe) Conducteur de 16 pouces avec excursion extrême pour des graves profonds

avec excursion extrême pour des graves profonds Gestion intelligente de la latence, modes Room Attenuation et Group Delay

Quatre évents calibrés à 18 Hz pour un flux d’air optimisé et un grave maîtrisé

Le tout s’intègre dans un caisson de 90 litres pesant 53,15 kg. Une vraie bête taillée pour l’excellence sonore !

DALI frappe fort avec son V-16 F, qui repousse encore plus loin les limites du grave à domicile. Alors, êtes-vous tenté par ce monstre de puissance pour sublimer votre système audio ? Partagez vos impressions et expériences dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !