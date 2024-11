Zeppelin Pro Edition, le Luxe Acoustique de Bowers & Wilkins

Préparez vous, les amateurs de musique, pour accueillir le dernier chef-d’œuvre sonore signé Bowers & Wilkins. Son nom ? Le Zeppelin Pro Edition, qui promet une expérience audio inédite. Avec des innovations technologiques à couper le souffle, il sera bientôt disponible dans les magasins, prêt à révolutionner votre écoute.

Opter pour le luxe

Même si les dimensions et le poids du nouveau Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition ressemblent à celles de son prédécesseur, le Zeppelin sans fil, le nouveau matériel, en revanche, diffère par ses finitions exceptionnelles. De plus, la marque propose deux couleurs distinctes pour ce modèle : Solar Gold et Space Grey. Par ailleurs, l’enceinte comporte un éclairage rayonnant vers le bas, avec 15 teintes et intensités lumineuses différentes.

Améliorations acoustiques remarquables

Côté musique, le Zeppelin Pro Edition propose des évolutions acoustiques notables. En effet, même si l’enceinte 2.1 conserve la configuration à cinq haut-parleurs de son prédécesseur, elle introduit néanmoins un nouveau tweeter à dôme en titane de 25 mm, issu de la gamme d’enceintes B&W Serie 600 S3.

De plus, le cône des médiums FST 90 mm bénéficie d’un amortissement accru pour une diffusion sonore plus large. Enfin, une alimentation de classe D soutient le cœur de la bête, un boomer de 150 mm, pour un son plus performant.

L’importance des détails

Le châssis ultra-rigide du Zeppelin Pro Edition est fabriqué selon la méthode de l’analyse par éléments finis (FEA), permettant d’optimiser le produit. Cette technique anticipe la réponse du produit aux forces réelles pour une performance optimale.

Aucun câble nécessaire

En dehors d’un port USB-C dédié à la maintenance, le Zeppelin Pro Edition est entièrement sans fil. Par ailleurs, il prend en charge AirPlay 2, le Bluetooth 5.0 APT-X Adaptive et est également certifié Spotify Connect. Ainsi, il a de quoi combler tous les goûts !

Cette merveille technologique sera bientôt disponible au prix indicatif de 799 euros.

Qu’en pensez-vous, amateurs de musique? Prêt à vous laisser emporter par la magie sonore de Zeppelin Pro Edition de Bowers & Wilkins? Partagez vos impressions dans les commentaires!