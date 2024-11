Superbes offres Jackery : économisez cet hiver !

En cette fin d’année, offrez le cadeau parfait aux amateurs de plein air. Grâce aux offres Black Friday de Jackery, explorez des réductions jusqu’à 46 % sur toute leur gamme. Ces promotions sont idéales pour les aventuriers et les amateurs d’énergie verte. Découvrez les produits phares et bénéficiez de ces offres limitées sur Amazon et la boutique en ligne Jackery.

Offres incontournables pour les aventuriers

Avec une réduction de 46 %, l’Explorer 500 est désormais disponible à 359 €. Léger et portable, il offre une capacité de 518 Wh pour toutes vos aventures. Pour ceux cherchant une solution solaire, le Solar Generator 500, avec son panneau SolarSaga 100W, est à 519 €, soit une réduction de 45 %. Ces produits garantissent une énergie fiable et renouvelable, idéale pour le camping comme pour vos escapades hors réseau.

Réductions exclusives sur Jackery et Amazon

Du 21 novembre au 2 décembre 2024, profitez des promotions Black Friday. Jackery offre des réductions exceptionnelles sur ses produits haut de gamme. L’Explorer 1000 V2, avec sa capacité de 1070 Wh, est proposé à 699 €, au lieu de 999 €. Pour une solution solaire complète, le Solar Generator 1000 V2 est à 899 € au lieu de 1299 €. Ces réductions sont disponibles chez Amazon et directement sur la boutique Jackery.

Solutions énergétiques pour tous les besoins

Jackery propose également des solutions pour des besoins plus modestes. Le Solar Generator 240 V2, inclut une station portable de 256 Wh et un panneau solaire de 80 W, est à 299 €, au lieu de 499 €. Pour vos voyages en avion, explorez l’ultra-portable Explorer 100 Plus, un choix à 99 €, avec une réduction de 34 %. Ces produits offrent des solutions d’énergie portables et fiables pour tous.

En conclusion, que vous soyez à la recherche d’un cadeau pour un aventurier ou d’une solution d’énergie durable, Jackery propose des offres attractives cette saison. Ne manquez pas ces occasions exceptionnelles pour faire plaisir tout en respectant l’environnement.

Lisez notre dernier article tech : On peut enfin jouer à des jeux sur PlayStation Portal sans la PS5 !