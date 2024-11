On peut enfin jouer à des jeux sur PlayStation Portal sans la PS5 !  

Quand la PlayStation Portal a été annoncée, tous les fans de Sony espéraient voir une console portable. Malheureusement, ce n’était pas le cas : elle est juste une manette avec un écran, permettant de jouer à distance à des jeux PS5 via Wi-Fi. Vous devez donc posséder une PlayStation 5 pour en tirer pleinement parti…du moins jusqu’à maintenant. Grâce à une mise à jour, Sony officialise la possibilité de jouer à des jeux PS5 sur PlayStation Portal, indépendamment de la console de salon. Enfin !

La PlayStation Portal, enfin une console portable ? Oui, mais à une condition

Depuis son lancement l’année dernière, la PlayStation Portal a suscité l’envie, mais également la controverse chez les Pro-Sony. En effet, ce périphérique à l’allure d’une console portable n’en est pas vraiment une. Elle se rapproche plutôt d’une manette avec un écran LCD de 8 pouces. Certes, elle permet de jouer à des jeux PS5 en 1080p 60fps, mais uniquement si vous avez la PS5 allumée et connectée en Wi-Fi à proximité. Et ce, au prix de 200 euros !

Qu’on se le dise : l’utilisation de la PlayStation Portal est quelque peu limitée. Mais la dernière mise à jour de Sony sur sa console va tout changer. Bientôt disponible en bêta, elle permet de jouer à certains jeux PS5 du catalogue de jeux PS Plus via le cloud, et ce sans la PS5. Bien sûr, il y a une condition : vous devez vous abonner à PlayStation Plus Premium afin de pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité.

Dans son blog, Sony promet une prise en charge de plus de 120 jeux en cloud streaming sur la PS Portal. Parmi eux, il y a Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Monster Hunter Rise ou encore Ratchet & Clank : Rift Apart. Vous devez avoir un débit internet de 13 Mbps minimum pour jouer en 1080p 60fps sans baisse de qualité. La mise à jour prend en charge également les principales fonctionnalités de la DualSense et les sauvegardes sur le cloud.

“Étant donné que Cloud Streaming (Bêta) sur PlayStation Portal est encore une offre expérimentale, les fonctionnalités disponibles pendant la période bêta peuvent changer au fil du temps et ne pas refléter l’expérience finale”, ajoute Sony. Histoire à suivre !