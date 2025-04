Vibrez intensément avec ULT la série : Sony et Post Malone Révolutionnent l’Audio

Sony frappe fort avec sa dernière annonce : un partenariat audacieux avec la superstar Post Malone pour la campagne de marque audio « For The Music ». Ce lancement électrisant s’accompagne de la sortie de nouveaux produits audio sous le nom de la gamme ULT POWER SOUND, intégrant des haut-parleurs à large bande, une technologie de renforcement des basses et une connectivité Bluetooth avancée pour une restitution sonore puissante et précise.



ULT : Des enceintes aux basses spectaculaires

Avec des modèles robustes comme les ULT TOWER 9 et ULT TOWER 9AC, Sony transforme chaque pièce en véritable salle de concert. Ces enceintes offrent des basses puissantes et un son vibratoire extraordinaire. Les modes ULT1 et ULT2 permettent de personnaliser l’expérience sonore pour une immersion totale. De plus, elles intègrent des lumières synchronisées 360° qui promettent de transformer n’importe quel endroit en une fête inoubliable.

Pour ceux qui aiment emmener la fête partout, les modèles ULT FIELD 5 et ULT FIELD 3 sont idéaux. Compacts mais puissants, ils apportent une expérience audio enrichissante où que vous soyez.

Microphones sans fil et collaboration avec Post Malone

Le kit ULTMIC1 s’ajoute à cette collection et permet de révéler vos talents cachés en karaoké. En associant simplicité et efficacité, il connecte naturellement deux micros sans fil pour une performance de qualité.

Ce lancement est marqué par une collaboration de taille avec Post Malone. Le chanteur, connu pour son approche unique de la musique, se joint à Sony pour souligner l’authenticité et la connexion musicale. Ce partenariat vise à rapprocher le public et à créer une expérience auditive sublime.

En conclusion, la gamme ULT POWER SOUND de Sony ne se contente pas de proposer du matériel audio. Elle redéfinit l’expérience musicale avec des produits innovants et un engagement écologique significatif. Alors, êtes-vous prêts à vibrer au rythme de la musique ? Partagez cet article avec vos amis mélomanes et faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires !