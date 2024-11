Microsoft lance les mises à jour à chaud sur Windows 11 24H2 : Plus rapides et sans redémarrage !

Microsoft a dévoilé une grande nouveauté à l’occasion de son événement Microsoft Ignite 2024 : les mises à jour à chaud, aussi appelées « Hotpatch ». Un changement majeur pour Windows 11 24H2. Il compte révolutionner la manière dont les utilisateurs installent leurs mises à jour de sécurité. Fini le redémarrage interminable des machines, place à une expérience plus fluide et rapide. Mais comment ça marche exactement ? On vous explique tout.

Les mises à jour à chaud : un pas vers le futur pour Windows 11

À partir de Windows 11 24H2, Microsoft a introduit la possibilité de recevoir des mises à jour de sécurité sans avoir à redémarrer son appareil. Ce système, déjà en place pour Windows Server 2025, arrive enfin sur les PC de bureau. Le principe est simple : les mises à jour de sécurité s’installent en arrière-plan et prennent effet immédiatement. Les utilisateurs peuvent ainsi poursuivre leur travail sans interruption.

D’après Microsoft, cette innovation permet de protéger plus rapidement les entreprises contre les cyberattaques tout en limitant les pauses pour les utilisateurs. Comme l’indique David Callaghan de Microsoft :

Grâce aux mises à jour à chaud, vous pouvez rapidement prendre des mesures pour protéger votre organisation contre les cyberattaques en constante évolution, tout en réduisant au minimum les interruptions pour les utilisateurs.

Les mises à jour s’organiseront désormais en un cycle trimestriel. Au début de chaque trimestre (janvier, avril, juillet et octobre), une mise à jour cumulative sera installée, nécessitant un redémarrage. Cependant, durant les deux mois suivants, les mises à jour se feront sans redémarrage. Ce système réduit ainsi considérablement le nombre de redémarrages nécessaires. Si auparavant, il fallait redémarrer son PC 12 fois par an, ce nombre passera à seulement 4.

Quelles conditions pour bénéficier du Hotpatch sur Windows 11 ?

Pour profiter de cette fonctionnalité, quelques prérequis sont à respecter. Il vous faudra un abonnement Microsoft incluant Windows Enterprise E3 ou E5, ou encore un abonnement Windows 365 Enterprise. Vous devrez également disposer d’un appareil sous Windows 11 Enterprise 24H2 (Build 26100.2033 ou ultérieure) et avoir accès à la solution Microsoft Intune.

Une fois ces conditions remplies, vous pourrez activer les mises à jour Hotpatch via la politique de mise à jour de qualité Windows dans Intune ou Windows Autopatch. Cela signifie que la fonctionnalité est principalement destinée aux entreprises utilisant des solutions Cloud de Microsoft et ne sera donc pas accessible à tous les utilisateurs.

En revanche, cette nouveauté va permettre aux entreprises de bénéficier d’une meilleure gestion de la sécurité et des mises à jour, tout en évitant les interruptions de travail. Ce système, lié à l’infrastructure Cloud de Microsoft, simplifiera la vie des administrateurs IT et améliorer l’efficacité des équipes.