Valve annonce une Steam Deck OLED en édition limitée

À part la Switch, Valve reste sans doute le leader dans le marché des consoles portables avec son Steam Deck. Mais bien qu’elle soit la référence en termes de hardware et de software, elle n’a pas tellement évolué côté visuel. Disponible uniquement en noir, ceux qui voulaient personnaliser leur Steam Deck n’avaient d’autre choix que d’acheter des coques de couleurs différentes chez des vendeurs tiers. Valve a donc décidé de satisfaire sa communauté en proposant une variante blanche de la Steam Deck OLED en édition limitée. Mais si vous voulez en procurer une, préparez-vous dès maintenant : elle arrive bientôt !

À quoi s’attendre avec la Steam Deck OLED édition limitée ?

À sa sortie en 2022, la Steam Deck est toujours restée dans sa version noire. Certes, Valve a bien sorti une édition spéciale de sa Steam Deck OLED avec une coque translucide en novembre 2023. Malheureusement, elle était disponible en quantité limitée, et seulement dans certaines régions du monde. Aujourd’hui, Valve revient à la charge, en annonçant une nouvelle version de sa “console-PC portable”. Juste à temps pour le Black Friday…

Cette édition limitée de la Steam Deck OLED embarquera donc une coque 100% blanche. Quant aux boutons, gâchettes et joysticks, ils sont en gris clair. Enfin, la console sera livrée avec un étui de transport blanc et un chiffon de nettoyage en microfibre blanc. Côté hardware, elle reste la même que la version noire. On retrouve alors l’habituel 1 To de stockage, l’écran OLED HDR de 7,4 pouces et l’affichage en 1280 x 800 pixels.

Par contre, il faudra faire vite si vous voulez acquérir cette Steam Deck OLED blanche en édition limitée. Coûtant la modique somme de 719 euros (contre 679 euros pour la version noire), elle sera le 18 novembre à 15h heure de Paris. Valve a également limité l’achat de la console à une unité par compte Steam, afin d’éviter les scalpers. “Le compte doit avoir effectué un achat Steam avant novembre 2024 et être en règle pour être éligible”, ajoute la firme.

“Une fois que nous sommes en rupture, nous sommes en rupture. […] Nous sommes curieux de voir les retours, et nous utiliserons ce que nous apprenons pour informer les décisions futures sur les nouvelles variantes de couleurs potentielles.”

Ci-dessous les premiers aperçus de la Steam Deck OLED édition limitée blanche :