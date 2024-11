CarbonChain avance vers un avenir carbone neutre

CarbonChain fait un pas majeur dans le domaine de la comptabilisation du carbone. En effet, leur dernière méthode, validée par un tiers, offre aux entreprises une solution innovante pour suivre et réduire leur empreinte carbone. Grâce à cette avancée, CarbonChain se positionne en leader dans l’industrie soucieuse de l’environnement.

Carbonchain : révolution dans la comptabilisation carbone

La plateforme de CarbonChain utilise l’IA pour fournir une visibilité complète sur les émissions de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, les fabricants et négociants peuvent calculer leurs émissions avec un haut degré de précision. De plus, la méthode validée est conforme aux normes mondiales, telles que celles du Protocole des GES.

Importance de la validation indépendante des méthodes

La validation par SGS renforce ainsi la crédibilité des méthodes de CarbonChain. En effet, les entreprises doivent s’assurer que leurs calculs suivent les meilleures pratiques. Par conséquent, cette vérification indépendante est cruciale pour garantir des déclarations d’émissions fiables. Elle assure également aux utilisateurs une confiance totale dans leurs données.

Plateforme intelligente pour chaînes d’approvisionnement

CarbonChain cible principalement les chaînes d’approvisionnement en énergie et en métaux. Grâce à des bases de données solides et indépendantes, la plateforme comble les lacunes quand les données directes manquent. Les utilisateurs peuvent ainsi mesurer, suivre et déclarer leurs émissions facilement.

Entreprises partenaires de carbonchain

De nombreuses entreprises font confiance à CarbonChain, comme Société Générale et Rabobank. Ces partenaires utilisent le logiciel pour optimiser leur gestion environnementale. L’automatisation de la comptabilisation du carbone simplifie le processus de déclaration et fixe des objectifs clairs pour la réduction des émissions.

En conclusion, CarbonChain se distingue grâce à sa méthode validée et sa technologie innovante. Avec l’appui de de grands partenaires, elle guide les entreprises vers un avenir plus durable et respectueux de l’environnement. Les avancées dans la comptabilisation de l’empreinte carbone démontrent une détermination à faciliter un passage rapide à une économie nette zéro.

