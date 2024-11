Tromox innove avec la nouvelle moto électrique M03

Lors de l’EICMA 2024 à Milan, Tromox a fait sensation en dévoilant sa nouvelle moto électrique M03. Conçue pour la ville, la M03 se distingue par son design techno-rétro et ses fonctionnalités modernes. Cette moto incarne la mobilité électrique urbaine et offre une solution de transport écologique et abordable.

Tromox dévoile la M03 à l’EICMA 2024

À l’occasion de l’EICMA, Tromox a révélé sa moto M03, disponible en versions M03 Plus et M03 Pro. Chaque modèle arbore une batterie de 48V/48Ah, permettant une autonomie de l’ordre de 100 km par charge. La M03 Plus atteint une vitesse maximale de 45 km/h, tandis que la M03 Pro atteint 70 km/h. Ces performances font d’elle un excellent choix pour les trajets urbains.

Caractéristiques techniques de la M03

La M03 intègre des technologies avancées comme le Bluetooth et le déverrouillage par application. Elle comprend aussi le système de détection des angles morts (BSD) et un système de freinage ABS. Avec des prix débutant à 2 199 euros pour la M03 Plus, Tromox propose une alternative compétitive aux motos à essence. La version Pro, quant à elle, est proposée à 2 499 euros, alliant prix attractif et innovation.

L’impact de Tromox sur la mobilité urbaine

La vision de Tromox pour l’avenir de la mobilité urbaine inclut des performances améliorées et une adoption accrue des solutions électriques. Cela se manifeste aussi à travers l’Ukko S+ améliorée, avec un moteur de 8 000 W et un contrôle central VCU+BCM. C’est une stratégie ambitieuse qui témoigne de leur engagement envers un avenir plus vert.

En conclusion, Tromox s’impose comme un acteur clé dans la transformation de la mobilité urbaine. Grâce à la M03, ainsi que les innovations continue sur d’autres modèles, la marque montre qu’elle comprend bien les besoins modernes. Les amateurs de mobilité électrique trouveront en Tromox une réponse efficace et innovante à leurs besoins. Ce lancement marque une avancée prometteuse pour un avenir urbain durable.

