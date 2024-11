TEST – Corsair XENEON 34WQHD240 : immersion ultime pour les gamers

Avec le XENEON 34WQHD240, Corsair propose un écran gaming ultra large qui promet une excellente expérience visuelle. Doté d’une dalle QD-OLED de 34 pouces, d’une résolution WQHD et d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, cet écran vise les utilisateurs les plus exigeants. Mais à 1350 €, cet investissement en vaut-il vraiment la peine ? Après plusieurs heures de test, voici un aperçu détaillé de ses qualités et de ses limites.

Corsair XENEON 34WQHD240, un écran haut de gamme

Le Corsair XENEON 34WQHD240 se positionne dans la catégorie des écrans gaming de luxe, affichant un prix de 1350 €. Pour certains, ce tarif peut sembler excessif, surtout face à des options plus abordables sur le marché. Cependant, Corsair justifie cette somme par des caractéristiques haut de gamme qui s’adressent aux joueurs exigeants et aux professionnels de l’image en quête d’une qualité exceptionnelle. Investir dans cet écran, c’est donc faire un choix de confort visuel et de performance, mais cela impose aussi un budget conséquent.

La conception haut de gamme de cet écran se ressent dès qu’on le déballe. Corsair a clairement misé sur une expérience premium en soignant les finitions, et cela se reflète dans le prix. Comparé à des écrans plus standards, on sent ici une attention particulière aux détails et une recherche de qualité visuelle. Pour un utilisateur qui passe de longues heures devant son écran, que ce soit pour jouer, travailler ou regarder des films, cet investissement pourrait se révéler judicieux, offrant une valeur ajoutée en termes de confort et d’immersion.

Une qualité d’image époustouflante grâce à la dalle QD-OLED

La technologie QD-OLED est sans conteste l’un des points forts du XENEON 34WQHD240. Cette dalle offre une profondeur de couleur et un contraste que l’on retrouve rarement dans les écrans traditionnels. Les noirs sont incroyablement profonds, grâce à l’OLED qui éteint complètement les pixels sur les zones sombres. L’écran crée un effet de contraste saisissant et une immersion totale. Cette qualité de noirs donne une dimension immersive aux jeux et films, rendant les scènes sombres particulièrement réalistes et captivantes.

Avec une résolution WQHD de 3440 x 1440, l’écran présente des détails d’une grande netteté. Dans des jeux aux paysages travaillés comme Red Dead Redemption 2, chaque détail se révèle avec une clarté impressionnante. Les couleurs sont riches et fidèles, sans saturation excessive, offrant une expérience visuelle équilibrée et plaisante. L’écran est également compatible avec la certification DisplayHDR True Black 400. Cela permet d’accéder à une gamme de couleurs étendue et des contrastes optimisés pour les contenus HDR. Pour ceux qui apprécient les graphismes et souhaitent tirer le meilleur de leur carte graphique achetée bien trop chère pendant la pénurie : cet écran est un véritable bijou.

Pour voir un autre cas d’utilisation très précis de l’écran, il à aussi été testé dans un exemple très niche, Dead by Daylight. Un jeu bien plus sombre dans son gameplay et ses graphismes. Il m’a permis de voir comment le Corsair XENEON réagissait dans ce décor. L’écran, très fluide, à grandement améliorer l’expérience sur le jeu d’horreur. Le joueur voit sont immersion augmentée, il y a un vrai gain avec cette résolution. De plus, le champs de vision étant élargi, permet un avantage non négligeable sur les autres joueurs ;p

Réactivité et fluidité pour une expérience de jeu optimale

L’un des aspects essentiels pour les gamers est la fluidité, et le XENEON 34WQHD240 est bien équipé pour cela. Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, l’écran est capable d’afficher jusqu’à 240 images par seconde, ce qui se traduit par une expérience de jeu extrêmement fluide. Même dans les actions les plus rapides, l’écran suis correctement le rythme. Que ce soit pour des jeux de tir à la première personne ou des jeux open world avec des paysages lointains, cette fluidité offre un réel avantage et réduit les flous de mouvement écrit qui permet une précision accrue. L’écran est très parametrable selon vos envies. Il y a aussi plusieurs préréglages définis pour remplir différentes missions.

Le temps de réponse de 0,03 ms GtG est également un point fort, surtout pour les joueurs de compétitions. Cette réactivité permet de minimiser le décalage entre l’action et l’affichage. Cette faible latence est crucial dans les jeux où chaque milliseconde compte. En pratique, cela se traduit par une absence de rémanence et un affichage instantané des mouvements. Cette combinaison de taux de rafraîchissement élevé et de temps de réponse ultrarapide place cet écran parmi les meilleures options pour les joueurs. Je suis passé lors de ce test d’un écran 60hz à 240hz, c’est un peu déstabilisant pendant les premières minutes de jeu. Cela dit, j’ai pu en une semaine, augmenter mon classement Valorant de 2 crans. Voici le prix à payer pour être Diamant 2 !

Le design ergonomique et le montage facile du Corsair XENEON

En matière de design, le XENEON 34WQHD240 allie esthétisme et fonctionnalité. Corsair a pris soin de concevoir un pied robuste mais discret. Il ne prend pas trop de place sur le bureau tout en offrant une excellente stabilité. Ce pied est en métal, garantit une durabilité optimale et une absence de basculements, même lors d’ajustements fréquents. Comparé à d’autres moniteurs de cette taille, le pied du XENEON est particulièrement compact, libérant de l’espace sur le bureau pour les périphériques ou autres équipements.

Le montage de cet écran est étonnamment simple. Alors que beaucoup d’écrans de grande taille peuvent être complexes à assembler. Corsair a optimisé le processus pour qu’il soit rapide et intuitif. En quelques minutes, l’écran est prêt à l’emploi, sans besoin de tournevis ou de manipulation complexe. Ce soin apporté à l’assemblage contribue à l’expérience utilisateur. En effet, l’écran s’installe facilement même pour ceux qui ne sont pas experts en montage (moi le premier évidemment).

L’écran offre également des options de réglage ergonomiques intéressantes. Il peut pivoter de gauche à droite et s’incliner vers le haut et le bas, permettant à chaque utilisateur de l’ajuster selon sa position et ses préférences. Ces ajustements permettent un confort supplémentaire, surtout pour ceux qui passent de longues heures devant l’écran. En ajustant la hauteur et l’angle, il est facile de trouver la posture idéale. Ce pied ajustable réduit donc la fatigue visuelle et cervicale.

Une connectique bien pensée et accessible

La disposition des ports est un détail important que Corsair a bien pris en compte. Avec des connecteurs répartis des deux côtés de l’écran, il est facile d’organiser les câbles. Les connectiques HDMI et Display Port sont accessible à droite de l’écran face à nous

En termes de ports, le XENEON 34WQHD240 offre une large compatibilité. Il est équipé de ports HDMI, DisplayPort et USB. Ce rend le branchement à divers appareils très simple. Que ce soit pour un ordinateur de bureau, un portable ou une console de jeu, cet écran facilite la transition entre les différents périphériques. Cette flexibilité en fait un écran polyvalent, adapté à un usage multiple sans compromettre la qualité d’affichage.

Un défaut visuel mineur du Corsair XENEON 34WQHD240

Bien que le Corsair XENEON 34WQHD240 soit un écran de qualité supérieure, il n’est pas exempt de défauts. Comme beaucoup d’écrans ultralarges, il présente un léger effet de frange colorée. Elle est visible notamment sur les interfaces sombres avec du texte clair. Lorsqu’un fond noir ou gris foncé est affiché, des lignes colorées (verte au-dessus des lettres, rouge en dessous) peuvent apparaitre. Ce défaut peut aussi se placer autour de différents éléments quand il y a un contraste clair et sombre. Au départ, ce phénomène peut surprendre, voire gêner, surtout pour les utilisateurs attentifs aux détails.

Toutefois, avec le temps, ce défaut s’atténue dans la perception. Après une heure d’utilisation, on finit par s’habituer à cette légère aberration chromatique, et elle devient quasiment imperceptible. Ce n’est donc pas un problème majeur. Il est utile de le mentionner pour les utilisateurs qui pourraient être sensibles à ces détails d’affichage. Corsair semble avoir fait le choix d’une technologie qui présente cette légère limitation, mais elle n’impacte pas significativement l’expérience de jeu ou de travail.

Corsair XENEON 34WQHD240, un investissement pour une immersion sans compromis

En conclusion, le Corsair XENEON 34WQHD240 est un écran conçu pour les passionnés de gaming et les professionnels de l’image. Autrement dit, ceux qui cherchent une expérience visuelle de haute qualité. Son prix de 1350 € peut sembler élevé, mais les caractéristiques qu’il propose – dalle QD-OLED, résolution WQHD, taux de rafraîchissement de 240 Hz et ergonomie bien pensée – en font un écran haut de gamme aux prestations remarquables. Cet écran permet de plonger au cœur des jeux, offrant une qualité d’image immersive et une fluidité de mouvement qui satisfait les besoins des joueurs exigeants. Le Corsair XENEON 34WQHD240 est un investissement de taille, mais qui se justifie pour les utilisateurs prêts à privilégier la performance et la qualité. Corsair signe ici un produit bien pensé, avec quelques défauts mineurs mais sans impact réel sur l’expérience utilisateur.

