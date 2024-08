TEST – Écran Philips Evnia 49M2C8900, une révolution pour les multitâches et le gaming ?

Le Philips Evnia 49M2C8900 est conçu pour exceller. Avec son format impressionnant de 32:9 et une dalle QD-OLED, il promet une immersion totale. Cet écran est idéal pour les professionnels et les gamers. Mais cet écran géant est-il à la hauteur ? Découvrons-le ensemble !

Notre avis en bref sur le PHILIPS EVNIA 49M2C8900

Le Philips Evnia 49M2C8900 redéfinit les standards des écrans ultra-larges. Avec sa résolution de 5120×1440, il offre un espace de travail colossal. Son design élégant et ses technologies avancées en font un choix de premier ordre.

Unboxing du Philips Evnia 49M2C8900

Dès l’ouverture de la boîte, le Philips Evnia 49M2C8900 impressionne. L’emballage protège parfaitement l’écran et ses composants. Vous trouverez un câble HDMI, un DisplayPort, un USB-C, ainsi qu’une télécommande. Le pied, à monter soi-même, est aussi inclus. Tout est pensé pour une installation rapide et facile.

Le déballage révèle un design soigné et des matériaux de qualité. Le montage du pied est simple, avec des instructions claires. Une fois installé, l’écran est stable et prêt à l’emploi. L’expérience de déballage est donc à la fois pratique et agréable.

Design

Design général

Le design du Philips Evnia 49M2C8900 est à la fois moderne et fonctionnel. Son cadre blanc et sa finition texturée ajoutent une touche d’élégance. L’écran est large, mais son design épuré permet de l’intégrer facilement dans tout environnement de travail ou de jeu.

La base de l’écran est robuste et permet une multitude de réglages. Vous pouvez ajuster la hauteur, l’inclinaison et même le pivotement. Ces options garantissent un confort visuel optimal, quel que soit votre setup. Le Philips Evnia 49M2C8900 est donc non seulement beau mais aussi ergonomique.

Connectique du 49M2C8900

Par ailleurs, le Philips Evnia 49M2C8900 brille par sa connectivité étendue. Il est équipé de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4, et d’un port USB-C supportant le mode DisplayPort ALT. Ces options offrent une flexibilité maximale pour connecter divers appareils, que ce soit pour le gaming ou le travail professionnel. Le port USB-C permet également la charge, ce qui est idéal pour maintenir vos appareils chargés pendant l’utilisation.

Ports Alimentation

En outre, l’écran intègre un hub USB composé de quatre ports USB-A, dont deux supportent la charge rapide. Ainsi, cela transforme l’écran en un véritable centre de commandement pour vos périphériques. La gestion des câbles est facilitée par l’agencement intelligent des ports, réduisant le désordre sur votre bureau et améliorant l’aspect général de votre espace de travail.

Confort d’utilisation

De plus, utiliser le Philips Evnia 49M2C8900 est un véritable plaisir, tant pour les yeux que pour la productivité. Ainsi, son large écran permet d’afficher plusieurs fenêtres côte à côte, éliminant le besoin de plusieurs moniteurs et offrant une expérience immersive. La résolution de 5120×1440 garantit une image claire et détaillée, essentielle pour les graphistes, les monteurs vidéo, ou tout professionnel ayant besoin d’une grande précision visuelle.

Enfin, la base robuste de l’écran supporte un ajustement en hauteur de 120 mm, une inclinaison de -5 à 15 degrés, et un pivotement de +/- 20 degrés. Ces caractéristiques assurent que vous pouvez trouver l’angle de vision parfait, réduisant ainsi la fatigue oculaire et les douleurs cervicales lors d’utilisations prolongées. Le montage VESA standard offre également la flexibilité d’opter pour un montage mural, libérant encore plus d’espace sur votre bureau. Ces options de réglage, combinées à une installation intuitive, font du Philips Evnia 49M2C8900 un choix confortable pour toute configuration.

Qualité d’affichage du Philips Evnia 49M2C8900

Par ailleurs, la qualité d’affichage du Philips Evnia 49M2C8900 est exceptionnelle. Grâce à sa technologie QD OLED, les couleurs sont vibrantes et les noirs sont profonds, offrant un contraste saisissant. La couverture de l’espace couleur s’étend bien au-delà des standards traditionnels, avec une capacité à reproduire 1,07 milliard de couleurs. Toutefois, que ce soit pour le gaming ou le visionnage de contenu HDR, l’écran excelle avec une luminosité maximale impressionnante et un temps de réponse quasi instantané de 0,03 ms.

L’écran prend également en charge les technologies AMD FreeSync™ Premium Pro et NVIDIA G-SYNC, ce qui garantit une expérience de jeu fluide sans déchirure ni saccade d’image, même à des fréquences élevées jusqu’à 240 Hz. Le mode SmartImage optimisé pour les jeux ajuste dynamiquement les réglages de l’écran pour améliorer la visibilité et les performances dans différents genres de jeux, ce qui rend cet écran particulièrement attrayant pour les gamers exigeants.

Fonctionnalités logicielles

Le Philips Evnia 49M2C8900 est doté d’une interface utilisateur intuitive qui améliore considérablement l’expérience globale. L’écran offre un menu OSD (On-Screen Display) riche et facile à naviguer, permettant aux utilisateurs de régler rapidement les paramètres d’affichage, de gestion de la couleur, et d’autres options de personnalisation. Les langues multiples sont supportées, rendant l’interface accessible à un large public international. De plus, le mode LowBlue et le mode EasyRead sont des ajouts bien pensés pour réduire la fatigue oculaire lors d’utilisations prolongées, particulièrement utiles pour ceux qui passent de longues heures devant leur écran.

La télécommande incluse enrichit l’interaction avec l’écran, offrant une commodité supplémentaire surtout lorsqu’il est utilisé comme un écran de divertissement ou un panneau de configuration multi-écrans. Cette télécommande permet de changer rapidement entre les différents modes prédéfinis, ajuster le volume des haut-parleurs intégrés, ou même naviguer entre les entrées sans avoir à toucher l’écran ou les boutons physiques. La fonctionnalité Ambiglow, qui projette une lumière douce autour de l’écran pour augmenter l’immersion et réduire la fatigue oculaire, peut également être contrôlée via cette télécommande, ajoutant une dimension esthétique à l’usage pratique de l’écran.

Conclusion : que vaut le Philips Evnia 49M2C8900 ?

Le Philips Evnia 49M2C8900 est proposé à 1199 €, ce qui représente un investissement significatif, mais justifié par ses caractéristiques de pointe et sa polyvalence. Cet écran est parfaitement adapté pour les professionnels créatifs et les gamers qui cherchent à maximiser leur productivité et leur immersion sans compromettre la qualité visuelle. Avec son design élégant, sa connectivité étendue, et sa qualité d’affichage exceptionnelle, le Philips Evnia 49M2C8900 se distingue comme un leader sur le marché des écrans ultra-larges.

