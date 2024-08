Mais au fait, que signifie IA Open Source ? 

L’IA Open Source suscite actuellement de nombreux débats. Les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielles divergent sur la définition à lui donner. D’un côté, certaines avancent que l’IA open source n’a rien à avoir avec les logiciels traditionnels. De l’autre côté, d’autres affirment le contraire. Dans cet article, tentons de faire le point sur ce qu’est l’IA Open Source.

Open Source : Qu’est-ce que ça veut dire ?

L’Open Source Initiative (OSI) a proposé la définition de la technologie open source. L’ « open source » doit son nom à un logiciel dont le code source est accessible au public. Cela signifie que toute personne peut le voir, le modifier, voire le redistribuer à son gré. Cela favorise aussi bien la transparence que la collaboration.

L’histoire de l’open source est liée avec celle d’internet. Dans les années 50 et 60, les chercheurs et les utilisateurs se sont basés sur l’environnement ouvert et collaboratif afin d’initier les premières technologies d’internet. Ils partageaient leurs codes sources afin d’innover davantage. Depuis cette initiative, la collaboration, la communication et l’examen par les pairs sont devenus les valeurs de l’internet.

Malheureusement, l’application de la définition d’open source n’est pas aussi simple lorsque l’on parle de l’IA.

Pourquoi les technologies d’IA ne devraient-elles pas être ouvertes et accessibles à tous ?

Certains géants technologiques, comme le fabricant de ChatGPT, pensent que l’Open source est inquiétante si l’on l’applique à l’IA. En 2019, le concepteur de ChatGPT a affirmé que la diffusion du modèle de langage GPT présente un danger pour la sécurité. Selon lui, cela pourrait causer des fake news lorsque le modèle tombe entre les mains de personnes malintentionnées.

L’IA en source fermé serait donc la solution afin d’éviter l’utilisation de l’IA à des fins malveillantes, comme la conception d’une bombe ou d’un virus mortel. C’était par exemple le cas lorsque Meta a publié Llama 2 en open source. Quelques jours après son lancement, des personnes pouvaient concevoir leur propre version qui pouvait répondre facilement à une question sur la fabrication d’une bombe nucléaire.

Pourquoi certains géants IT sont-ils en faveur de l’IA en Open Source ?

Néanmoins, Meta et IBM pensent différemment du fabricant de ChatGPT. En décembre, les deux géants de l’informatique se sont alliés dans « AI Alliance ». Avec plus de 70 entreprises, ils sont en faveur de l’IA open Source.

D’après le directeur de l’IBM, l’approche responsable, ouverte et transparente de l’IA est bénéfique à la société, à l’économie et à l’université. Il estime que l’ouverture permet même aux développeurs et aux chercheurs de trouver des solutions aux risques liés à l’IA.

En d’autres termes, il n’y a pas encore de définition exacte de l’IA open source. Cela suscite entre des débats entre les partisans de l’IA en source ouverte, et de l’IA en source fermé.