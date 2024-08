5 applications Android et iOS pratiques à installer sur votre smartphone !

Que ce soit sur Android ou iOS, vous disposez d’applications préinstallées qui vous permettent d’accéder aux fonctionnalités de base de votre téléphone. Cependant, ces applications sont souvent limitées. Pensez à installer des applications tierces pour personnaliser votre expérience. Il en existe de nombreuses sortes, mais voici quelques-unes que vous pourriez trouver pratiques et ludiques.

Netflix : Pour visionner des films et séries sur votre smartphone Android et iOS

Netflix est l’application incontournable pour accéder à un vaste catalogue de films, séries et documentaires. Sa version mobile est disponible sur le Google Play Store pour les appareils Android et sur l’App Store pour iOS. Grâce à son interface intuitive, Netflix permet aux utilisateurs de visionner ou de télécharger facilement de nouveaux contenus. Elle offre ainsi la possibilité de regarder des vidéos où que vous soyez et quand vous le voulez.

Temp Mail : Si vous avez besoin d’e-mails temporaires

L’application Temp Mail permet d’obtenir des adresses électroniques instantanées et jetables. Elle fournit des e-mails temporaires, parfaits pour lire des articles ou utiliser des services en ligne sans avoir à révéler votre véritable adresse. Temp Mail est téléchargeable sur Google Play et l’App Store.

Waze : Pour s’informer de la circulation sur les routes depuis votre smartphone Android et iOS

Waze est l’application de référence pour rester informé des conditions de circulation. En tant qu’application de navigation en temps réel, elle utilise les données de millions de conducteurs. Waze propose ainsi de nombreuses fonctionnalités. Citons, entre autres, la navigation GPS, l’estimation des heures d’arrivée, des alertes de sécurité (accidents, travaux, mauvaises conditions météorologiques, nids-de-poule) et la localisation des parkings disponibles. Voici le lien pour télécharger cette application sur le Play Store et sur l’App Store.

HappyMind : Si vous souhaitez adopter de nouvelles (bonnes) habitudes

HappyMind aide ses utilisateurs à adopter de bonnes habitudes et à devenir plus responsables. L’application propose des miniapplications et des sessions de suivi pour encourager des comportements sains. Elle rappelle, par exemple, l’heure d’effectuer des exercices physiques, des sessions de méditation, ou encore l’importance de rester hydraté et de consacrer du temps à la lecture. Comme toute application de bien-être, HappyMinder envoie des alertes lorsque les habitudes ne sont pas respectées. Elle est disponible sur le Google Play Store et l’App Store.

Feedly : Pour vous tenir informé que vous soyez sur un smartphone Android ou iOS

Feedly permet aux utilisateurs de s’abonner à des flux RSS pour recevoir des contenus web provenant de sites ou de blogs. Cette application est idéale pour rester informé sur les actualités et autres types d’informations voulues. Feedly propose une interface claire et fluide, permettant d’organiser des catégories et d’ajouter facilement des flux RSS. Elle est disponible en version gratuite et payante selon les préférences des utilisateurs, aussi bien sur un téléphone Apple qu’Android.