EA : le code source de FIFA 21 mis en vente après un piratage d’envergure

Peu avant l’E3, Electronic Arts (EA) a été victime d’un piratage d’envergure. L’éditeur de jeux vidéo s’est en effet fait volé 780 Go de données. Parmi ces dernières, nous retrouvons notamment le code source du jeu de simulation footballistique FIFA 2021, mais aussi le moteur Frostbite.

Le 9 juin 2021, EA prenait le temps de présenter son prochain jeu de guerre Battlefield 2042 par le biais d’une vidéo de 5 minutes. Quelques heures plus tard, l’éditeur a été victime d’un piratage de données massif. Une bien triste nouvelle suite au hacking des serveurs de CD Projekt en février dernier.

EA hacké, le code source de FIFA 21 dans la nature

Par le biais d’un communiqué adressé au média Motherboard, Electronic Arts a annoncé avoir été victime d’une “intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source de jeu et d’outils connexes a été volée”. Nous apprenons ainsi que les hackers ont réussi à subtiliser 780 Go de données. Parmi ces dernières, le code source de FIFA 2021 et de son serveur de matchmaking, mais aussi celui du moteur de jeu Frostbite, notamment utilisé pour les jeux Battlefield. De plus, plusieurs kits de développement interne et des outils de Microsoft et Sony auraient été dérobés. Les pirates font déjà la promotion de leurs victuailles sur plusieurs forums avec notamment quelques captures d’écran des données subtilisées.

Les hackers ayant subtilisé l’ensemble de ces informations ont déjà annoncé vouloir mettre en vente les données sur le dark web. Face à cette menace, EA a précisé qu’aucune donnée de joueur n’a été consultée, et nous n’avons aucune raison de croire qu’il y a un risque pour la vie privée des joueurs”. Pour éviter d’autres intrusions, Electronic Arts souligne avoir “procédé à des améliorations de sécurité”. L’éditeur précise par la suite que ses jeux ainsi que son activité ne devraient pas être impactés par cet incident.

