FIFA 21 arrive dans le Xbox Game Pass à partir du 6 mai

Après l’arrivée des premiers jeux EA Play dans le Game Pass, grâce au partenariat entre Microsoft et EA, c’est FIFA 21 qui arrive dans le Xbox Game Pass Ultimate. En effet, dès le 6 mai prochain, vous pourrez profiter du dernier opus du jeu de football.

FIFA 21 sera inclus dans le Game Pass

Déjà disponible sur l’EA Play Pro sur PC depuis le début du mois, FIFA 21 rejoint l’EA Play le 6 mai prochain, et donc le Game Pass Ultimate. Les joueurs du Game Pass pourront ainsi jouer aussi bien à FIFA 21 qu’à eFootball PES 2021, le concurrent qui est déjà disponible sur le catalogue du service à abonnement de Microsoft. Dernièrement, NHL 21 avait rejoint l’EA Play. L’arrivée du jeu aura lieu un mois avant le lancement de l’Euro de football.

C’est en effet par l’intermédiaire du compte Twitter de Samuel Bateman, le leader marketing chez Xbox, que la nouvelle est tombée. FIFA 21 débarquera ainsi le 6 mai prochain sur le Game Pass Ultimate et disponible sans coût supplémentaire pour tous les joueurs PC, Xbox One, Series X et Series S.

D’autres jeux prévus pour le mois de mai

Les annonces se font doucement du côté du Xbox Game Pass pour le mois de mai. Avec déjà trois jeux calés pour ces prochains jours, dont FIFA 21 et Dragon Quest Builders 2, en voici un quatrième. Et c’est de nouveau du côté de l’EA Play qu’il faut jeter un oeil puisque Electronic Arts annonce l’arrivée prochaine de Knockout City sur son service de jeux à la demande, et donc accessible sans frais supplémentaire pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate.

Le jeu développé par Velan Studios propose des combats en 3vs3 avec des règles empruntées au dodgeball, plus connu chez nous sous le nom de ballon prisonnier. Pas de pistolet ou de fusil à pompe ici, les combats en arène se font donc à coups de ballon avec la nécessité d’esquiver et d’en récupérer afin de marquer des points en touchant vos adversaires.

