Epic Games explique pourquoi Fortnite ne sera pas disponible sur le Xbox Game Pass

Le célèbre jeu Fortnite et son mode de jeu Battle Royale n’est pas disponible sur le Xbox Game Pass… Pourquoi ? Simplement parce qu’Epic Games considère Microsoft et leur plateforme xCloud comme des concurrents.

Xbox Game Pass est un concurrent pour Epic Games

Joe Kreiner, vice-président d’Epic Games, a expliqué que si Fortnite n’est pas disponible sur Xbox Game Pass, c’est parce que la firme considère Microsoft comme un concurrent. En effet, ce dernier n’accepte aucun store tiers sur ses consoles et son service de cloud gaming, ce qui n’est pas au goût des créateurs de Fortnite. Le vice-président l’a annoncé lors d’une déposition dans le cadre du conflit qui oppose Epic Games à Apple :

« Nous avons considéré que les efforts de Microsoft avec xCloud sont en concurrence avec nos offres PC. » Joe Kreiner, vice-président d’Epic Games

Le vice-président n’a apparemment pas souhaité donner plus de détail, selon The Verge.

Geforce Now, l’alternative pour profiter de Fortnite

En revanche, l’éditeur a passé un accord avec Nvidia. En effet, Fortnite est disponible sur le service GeForce Now. Ainsi, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent accéder au jeu en utilisant le navigateur Safari. La différence se situe au niveau de l’achat des jeux. Pour Xbox Cloud Gaming, il faut obligatoirement passer par Microsoft tandis que pour GeForce Now, l’achat peut se faire dans des magasins tels que Steam ou l’Epic Games Store.

Ces partenariats rappellent l’affaire qui oppose Epic à Apple, dans ce refus de publier Fortnite sur Xbox Game Pass. Epic s’est toujours battu pour que les plateformes gaming proposent du contenu concurrent, en plus d’une distribution équitable des revenus. Pour Epic, l’intérêt se trouve au niveau des revenus, qui lui reviennent entièrement. Qu’il s’agisse des achats sur la plateforme ou directement dans le jeu, la firme touche 100 % des recettes générées par ses jeux. En opposition avec Apple qui récupère 15 à 30 % des recettes générées par les applications se trouvant sur l’App Store. On est bien loin des 100 % touchés par Epic sur GeForce Now.

