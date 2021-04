WhatsApp : des messages encore plus éphémères et des audios accélérés

WhatsApp vient de publier une version bêta qui permet d’augmenter la vitesse de lecture des messages audio. Et la plateforme de messagerie améliore ses messages éphémères pour qu’ils se suppriment encore plus vite.

Les messages vocaux ont vu leur popularité augmenter ces dernières années. En effet, il est plus simple d’expliquer quelque chose en vocal plutôt qu’un long message. Ce format est bien plus adapté au long message. Depuis 2013, la plateforme de messagerie WhatsApp propose ce service de message vocal. Cette fonctionnalité est bien pratique pour l’émetteur, mais parfois, une avance rapide d’un message serait plus efficace.

Une version bêta WhatsApp intègre l’avance rapide

WhatsApp vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité accessible, en version bêta. L’application de messagerie de Facebook a été mise à jour en version bêta 2.21.6.11. En bref, cette mise à jour intègre la possibilité de modifier la vitesse de lecture des messages vocaux. Vous aurez donc le choix entre trois vitesses : x1, x1,5 et x2. La vitesse de lecture peut-être standard, comme accélérée légèrement ou doubler le débit de lecture. Pour accéder au paramètre de la vitesse de lecture, il vous suffit d’appuyer sur l’icône 1,0x , 1,5x, 2,0x.

Cette fonctionnalité est déjà présente sur la version bêta de WhatsApp sur Android. Elle devrait arriver prochainement sur la version finale de l’application Android et iOS.

Pour l’instant, Facebook n’a pas précisé quand cette fonctionnalité sera disponible pour l’ensemble de ses utilisateurs WhatsApp. Cependant, aucune information ne permet d’affirmer une possible adaptation de cette fonctionnalité sur les autres messageries du groupe Facebook, tel que Messenger ou Instagram.

Des messages éphémères de 7 jours à 24h

Les messages éphémères ont vu leur apparition sur Facebook Messenger, et se sont intégrés à la messagerie WhatsApp en novembre dernier. Pour l’heure, les messages éphémères présents sur la plateforme de messagerie instantanée s’effacent au bout de sept jours. Et c’est une nouvelle mise à jour permettrait de diminuer la durée de cette fonctionnalité. Pour autant, il ne sera pas possible, à la différence de Messenger, de modifier la durée de visibilité des contenus de courte durée.

Dans une version plus avancée de WhatsApp, en cours de développement, la fonction éphémère pourra passer de 7 jours à 24 heures maximum. Loin des fonctions présentes sur la messagerie Facebook Messenger, où les délais de messages éphémères peuvent être réglés de quelques secondes à plusieurs jours.

La plateforme de messagerie instantanée a basé sa réputation sur le chiffrement des conversations. Pour autant, WhatsApp met en garde l’usage des messages éphémères. Si le chiffrement est fiable, votre correspond ne l’est peut-être pas autant. La plateforme de messagerie recommande de ne pas envoyer de contenus sensibles avec ce mode éphémère. Cela permet de réduire les risques, mais ne les supprime pas. Dans certaines conditions, les messages éphémères peuvent survivre plus longtemps que prévu.