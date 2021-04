Avec FreeBuds Studio, Huawei se lance contre les grandes marques de l’audio. La marque aux multiples facettes a doté son dernier casque, le FreeBuds Studio, de finitions haut de gamme, et d’un son puissant. Pour ne rien oublier, Huawei ajoute un isolement des bruits ambiants performant.

Freebuds Studio : les caractéristiques techniques

Nom du modèle Huawei FreeBuds Studio Format casque circum-aural Autonomie 24 heures Réduction de bruit active Oui Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.2 Réponse de fréquence min. 4 Hz

max. 48 000 Hz Poids 260 grammes Prix 209 €

Un design qualitatif

Dès la présentation du FreeBuds Studio, Huawei avait directement misé sur le côté design de son casque. Ce n’est pas la première fois que la marque chinoise se lance dans l’audio. Pourtant, Huawei propose ici son tout premier casque avec réduction de bruit active (ANC). Sera-t-il à la hauteur des capacités de la marque ?

Conçu dans des matériaux de qualité, le casque est design. Il plaira sans aucun doute à nombre d’entre vous. Il est classique et passe-partout. Le FreeBuds Studio est un casque au format Circum-aural. Il affiche un arceau solide en métal, et des coussinets imitation cuir. Les coussinets ne sont pas amovibles. Les oreillettes sont en aluminium, et peuvent pivoter horizontalement. Pour autant, il est impossible de replier le casque totalement, pour réduire son encombrement. Avec un poids de 260 grammes sur la balance, il se place dans la moyenne face à ses concurrents.

Huawei livre son casque avec un étui de rangement. Le casque FreeBuds Studio se range parfaitement dans sa boite de transport. Un petit espace à l’intérieur de cette dernière permet d’y ranger le câble de rechargement USB-Type C. Le casque est bien pensé comme un objet design. Lors des utilisations prolongées, le casque ne se fait pas sentir. Son arceau est très bien rembourré. Cela permet d’éviter les douleurs sur le haut du crâne. Votre nuque vous en remerciera. Le FreeBuds Studio a été pensé pour une utilisation confortable et durable. Son bel étui de protection en est une preuve solide.

Le FreeBuds Studio est livré avec son étui de rangement solide, et un câble de rechargement USB-C. Le strict minimum pour une utilisation au quotidien.

Freebuds Studio : une utilisation au quotidien

Huawei a bien pensé le design de son casque, sans toutefois oublier le côté pratique.

Vous trouverez sur la tranche de l’oreillette droite les boutons marche/arrêts et la connexion Bluetooth. Une utilisation vraiment simplifiée. Sur la tranche de l’oreillette gauche, vous trouverez un simple bouton de contrôle permettant d’activer et de régler le mode de réduction de bruit.

Dès la première utilisation, l’appairage se fait très facilement, que ce soit sur smartphone, ou sur ordinateur. Ainsi, il vous suffit d’une longue pression sur le bouton d’activation du Bluetooth pour activer l’appairage. Par la suite, la connexion est automatique. Dès la connexion établie, un témoin de charge apparaît sur votre smartphone.

Sa connectivité Bluetooth 5.2 multipoint est sympathique quand il est question de connecter deux appareils simultanément. Cette fonction est utile lorsque vous désirez écouter de la musique lors d’une visioconférence par exemple.

Pour ce qui est de l’utilisation lors des appels, le basculement se fait automatiquement. Vous entendrez très clairement votre interlocuteur, et ce dernier aussi. Le FreeBuds Studio embarque pas moins de 6 micros. De quoi bien être entendu. Toutefois, veillez à ne pas téléphoner dans un endroit trop bruyant, ou raisonnant.

Des raccourcis pas si évidents

Le FreeBuds Studio embarque une palette de raccourcis directement sur le casque. Lors de la première utilisation, un stickers est présent sur le côté droit du casque, pour vous indiquer les différents boutons disponibles. Dès qu’il est enlevé, aucune trace des différents boutons. Ils sont intégrés directement dans l’oreillette droite.

Vous disposerez de 8 raccourcis. Une double tape en haut de l’écouteur permet de décrocher ou raccrocher, mettre play ou pause. Défilement horizontal, de droite à gauche, pour changer de musiques ou de vidéos YouTube. Et enfin, diminuez ou augmentez le son avec le défilement vertical. Ces raccourcis sont parfois difficiles à utiliser, il faut un temps pour s’y habituer.

Une qualité audio bien présente

Lors de l’achat d’un casque audio, les performances sonores sont bien évidemment essentielles. Le FreeBuds Studio ne fait pas de performances dans ce domaine, mais il reste tout à fait correct pour une utilisation quotidienne et saura satisfaire toutes les utilisations non professionnelles.

Huawei a conçu le FreeBuds Studio pour fonctionner via une connexion sans-fil via Bluetooth 5.2. Compatibilité avec la connexion multipoint, codecs L2HC, SBC et AAC. Pour autant, il n’est pas possible de connecter le casque pour une écoute via son port USB-C. Vous ne pourrez pas non plus utiliser le casque lors de sa recharge. Et aucun emplacement prise jack n’est disponible sur le casque. Son utilisation se fait exclusivement par Bluetooth, ce qui n’est pas aux goûts des gamers.

Une réduction de bruit active, l’atout du FreeBuds Studio

Dès le lancement de son tout premier casque ANC, Huawei se savait attendu sur la qualité de celui-ci. Le FreeBuds Studio embarque 6 micros omnidirectionnels, permettant de détecter le son ambiant.

Sans activer la fonction ANC, le casque offre une bonne isolation phonique en mode passif. Pour ce qui est du changement de mode, un avertissement sonore vous informe du mode choisi. En un appuyant sur le bouton de l’oreillette gauche, vous passerez en mode Perception. Ce mode laisse entrer les bruits ambiants, même si les voix peuvent paraître légèrement déformées. Encore un clic et le mode ANC s’active. La réduction de bruit active se montre performante, et saura satisfaire une utilisation au quotidien.

Le FreeBuds Studio est équipé du codoc haute définition L2HC et permet un transfert audio allant jusqu’à 960 kbps. Malheureusement, pour pouvoir en profiter, il vous faudra avoir obligatoirement un smartphone Huawei équipé de la nouvelle interface EMUI 11, comme pour le P40 et P40 Pro. Vous n’aurez pas accès aux codecs LDAC ou l’aptX puisqu’ils sont inexistants sur le FreeBuds Studio.

Le FreeBUds Studio affiche une plage de réponse en fréquence ultra-large de 4Hz à 48 kHz. Pour ce qui est de l’utilisation classique, les basses peuvent parfois manquer un peu de présence. C’est à ce moment que l’application AI Life aurait pu venir compléter le manque d’un égaliseur.

Des finitions à peaufiner

Pour une utilisation encore plus concrète, Huawei conseille d’installer son application dédiée AI Life. Elle est censée permettre de prolonger les réglages. Pour autant, le casque FreeBuds Studio n’est pas actuellement disponible sur l’application. Pour cause, l’application présente sur Google Play Store est trop ancienne. Elle ne comporte pas la mention FreeBuds Studio. Pour installer la dernière version, vous devez passer par Huawei App Gallery. Son utilisation est très restreinte, et elle s’avère assez pauvre en fonctionnalités pour y voir une utilité.

Pour finir, le FreeBuds Studio affiche une autonomie de 24h avec la réduction de bruit activée. Notre test a duré plus de deux mois, et l’autonomie tourne plus autour des 21h avec ANC activée. Une autonomie très correcte pour une utilisation au quotidien. Surtout qu’une charge de 10 minutes du FreeBuds Studio permet de prolonger l’utilisation de 8 heures. Sa batterie de 410mAh se charge complètement en 60 minutes.

Conclusion

Pour le lancement de son premier casque ANC, Huawei a su relever le défi d’un produit abordable. Son design moderne et classique couplé avec un bon rapport qualité prix permettent d’apprécier plus encore les performances du mode ANC. L’absence d’une application vraiment utile, et d’un égaliseur intégré, font baisser les qualités du FreeBuds Studio. Pour une utilisation quotidienne, le FreeBuds Studio propose un bon rapport qualité prix.

