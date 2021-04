Google propose de tester de nouvelles expériences en réalité augmentée et virtuelle

Avec le lancement de sa plateforme WebXR, Google vient d’introduire plusieurs nouvelles expériences en réalité augmentée et virtuelle. Bonne nouvelle, pas besoin de casque pour s’y essayer. Un simple smartphone suffira.

Vous entendez probablement de plus en plus parler de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Afin de rendre plus accessibles ces technologies et donner un premier aperçu de ces possibilités, Google vient de lancer une plateforme web proposant quatre expériences accessibles directement depuis le navigateur Chrome sur son smartphone Android.

BANDEAU PUBLICITE

Sonar : la réalité augmentée pour respecter la distanciation sociale

À l’heure de la Covid-19, Google s’est rapidement adapté. En effet, la firme de Mountain View avait introduit en juin dernier l’outil Sodar. Grâce à ce dernier, les utilisateurs de smartphone peuvent facilement identifier grâce à une zone en réalité augmentée la distanciation sociale de deux mètres à respecter.

Floom : découvrez ce qu’il se passe de l’autre côté de la Terre

La curiosité devrait probablement vous amener à essayer Floom. Cette expérience permet de découvrir en quelques secondes ce qui se trouve de l’autre côté de notre planète. Pour cela, Google utilise la base d’image de son service Earth afin de vous projeter à l’opposé de votre position.

Publicité

PictureScape : retracer sa bibliothèque Google Photo

Encore en cours de développement, PictureScape permet aux utilisateurs de découvrir leur bibliothèque d’images Google Photo en réalité augmentée. Les images de votre galerie s’affichent ainsi en face de vos yeux et une molette vous permet de rapidement switcher de mois en mois afin de retracer l’ensemble de vos souvenirs.

Measure Up : connaitre les dimensions des objets qui vous entourent

Cela nous est déjà tous arrivé de nous interroger sur les dimensions des objets présents autour de nous. Measure Up permet ainsi de mesurer en quelques secondes la longueur, la largeur, l’air occupé au sol ou encore le volume grâce à votre caméra de smartphone.

Intriguez par ces nouveautés signées Google ? Découvrez en vidéo à quoi ressemblent ces expériences :

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Google Chrome sous-titre maintenant les contenus audio et vidéo !