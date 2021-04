PayPal permet de payer avec du Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash

PayPal tient la promesse faite, il y a quelques semaines, et lance officiellement l’utilisation des cryptomonnaies dans les services financiers qu’il offre. L’application mobile, très populaire sur les smartphones, permet désormais à ses utilisateurs, surtout américains, de régler leurs achats en ligne par Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ou encore LiteCoin. Le nouveau service qui intègre plus d’une vingtaine de millions de boutiques en ligne, permettra certainement à PayPal de s’ancrer davantage dans la cryptosphere.

PayPal officialise le paiement en ligne avec les cryptomonnaies

Envisagé à la fin d’année 2020 et promis le mois dernier, le nouveau service de paiement avec les actifs cryptos est désormais fonctionnel sur PayPal. Le jeune et célèbre instrument d’achats en ligne lance donc « Checkout With Crypto ». La nouvelle fonctionnalité accepte que le Bitcoin, l’Ethereum, le LiteCoin et le Bitcoin Cash soient utilisés comme moyens de règlement des transactions entre acheteurs et commerçants aux USA. L’application permet désormais à tous ces utilisateurs américains de régler la totalité de leurs achats en ligne avec des cryptodevises. La conversion des cryptos actifs en monnaie fiduciaire (dollars) serait prise en charge par l’entreprise à un taux standard, selon la volonté du vendeur. Par conséquent, il n’y aurait pas de frais supplémentaires sur les transactions qui seront effectuées.

L’entreprise contribue à l’explosion des cryptomonnaies

A l’image de nombreuses multinationales, PayPal a compris ce que représente le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies dans le monde des actifs numériques. Ainsi, après avoir permis l’échange direct, entre les cryptodevises, le service de paiement en ligne rend possible leur utilisation pour le paiement des achats des biens et services. Le règlement avec « Checkout With Crypto » pourra se faire par le portefeuille PayPal, sur smartphones, ou par cartes de crédits. Cette nouvelle fonctionnalité presque légitimiste de ce moyen de paiement, parfois source à controverse, devrait très vite s’étendre aux pays européens. Le déploiement sur le vieux continent se ferait selon le cadre légal présenté par chaque pays.

