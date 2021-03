PayPal rachète Curv afin de stocker des cryptomonnaies

PayPal continue d’avancer dans le domaine des cryptomonnaies. Après le déploiement du paiement des achats et de a gestion des portefeuilles de Bitcoin et autres devises numériques, l’’entreprise américaine de paiement en ligne viendrait de racheter Curv, une start-up israélienne de gestion sécurisée d’actifs et de portefeuille dans le cloud. Cette acquisition constituerait un nouveau pion pour la plateforme de paiement et servirait d’accélérateur pour une extension des initiatives de soutien de PayPal aux cryptomonnaies et autres actifs numériques.

Un rachat de Curv pour un meilleur stockage de cryptomonnaie

Dans un communiqué publié il y a quelques heures, PayPal a officialisé l’acquisition de Curv, la start-up basée en Israël, spécialisée dans le stockage sécurisé d’actifs numériques (dont les cryptomonnaies) et proposant une solution de gestion de portefeuille via le cloud. En effet, le service américain servant d’alternative au paiement par chèque ou carte bancaire, présent dans le monde entier, souhaite maintenir le cap sur les cryptomonnaies. En absorbant la société israélienne, PayPal entend l’intégrer à sa nouvelle unité commerciale axée sur la blockchain et les monnaies numériques pour solidifier l’équipe et apporter une expertise technique à cette dernière. Ainsi, les transactions sur la plateforme bénéficieront d’une nouvelle couche de sécurité pour ses propres actifs numériques.

PayPal veut challenger les places boursières

PayPal poursuit sa fulgurante ascension pour devenir un acteur de référence du secteur des cryptomonnaies. L’acquisition de Curv en serait une nouvelle preuve. En effet, l’entreprise américaine propose déjà un service de gestion d’actifs et le paiement d’achats en Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash pour ses utilisateurs du pays de l’oncle Sam. Pour mieux s’exporter, il était nécessaire d’investir dans une technologie offrant un système de chiffrement à plusieurs niveaux aux devises numériques. Ainsi, après avoir investi dans TaxBit, start-up spécialisée dans le calcul et le paiement des impôts sur les crypto-actifs, PayPal rachète Curv pour disposer de solutions adaptées de gestion afin de mieux sécuriser les transferts en monnaies et actifs numériques. Mais, à quel prix ? Le montant sera peut-être connu dans les jours à venir.

